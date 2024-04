AI ociepla wizerunek Thanosa. Tak sympatycznego złoczyńcy jeszcze nie widzieliście

fot. Reddit/@Dzedzekpot

Wyobrażaliście sobie kiedykolwiek, jak wyglądałoby uniwersum, w którym Avengers zakopaliby topór wojenny z Thanosem? Uśmiechnięci protagoniści, szczerzący się czarny charakter i seria dowcipów w tle… Choć to utopijny scenariusz, z całą pewnością łatwiej jest wykreować w głowie obraz zza kulis o podobnym charakterze. A jeśli wciąż to nieosiągalna wizja, z pomocą jak zwykle przychodzi sztuczna inteligencja.

Jeden z użytkowników Reddita pochwalił się niedawno swoimi najnowszymi pracami, które przedstawiają ujęcia z planu filmowego Avengers: Wojna bez granic. Wygenerowane grafiki to specjalne widowisko nie tylko ze względu na wizualizację niemożliwego scenariusza, ale też przez podejście do największego antagonisty MCU. Autor grafik zaserwował nam Thanosa w pełnej okazałości. I trzeba przyznać, że z tej perspektywy prezentuje się on naprawdę dobrze.

Przed Wami zestawienie stworzonych przez narzędzia sztucznej inteligencji grafik, w którym odnajdziecie przede wszystkim rozbawioną część obsady. Odtwórcy głównych ról są w znakomitych humorach, a przyjacielskie stosunki wręcz kwitną. W tym uniwersum rywalizacja na śmierć i życie zatrzymała się wraz z wyłączeniem kamer.

Jesteśmy bardzo ciekawi, czy przypadły Wam do gustu najnowsze zdjęcia zza kulis Wojny bez granic. Jak zawsze – sekcja komentarzy jest dla Was.

Avengers: Wojna bez granic – zdjęcia zza kulis (prace AI)

Marvel dopieszczony przez AI - nowi Avengers

To doskonały moment, by poznać również nieco innych Avengersów. Te grafiki to międzypokoleniowy most, który wywoła uśmiech na twarzach wielu popkulturowych sympatyków.