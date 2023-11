Wojna bez granic - Kapitan Ameryka winny przegranej Avengersów. Dlaczego?

Fot. Materiały prasowe

W Wojnie bez granic, Avengersi przegrali jedną z najważniejszych bitew. Nie udało im się powstrzymać Thanosa, który zdobył wszystkie sześć Kamieni Nieskończoności i za pomocą jednego pstryknięcia wymazał połowę wszechświata. Nia DaCosta, reżyserka Marvels, wyznaczyła Kapitana Amerykę jako głównego winowajcę tego zdarzenia. Wyjaśniła, dlaczego jego działania bezpośrednio przyczyniły się do tej katastrofy.

Avengers: Wojna bez granic - dlaczego pstryknięcie Thanosa było winą Steve'a Rogersa?

Nia DaCosta wyjaśniła swój pogląd w rozmowie z ComicBook.com.

- Chodzi o to, że powód, dla którego wina należy do niego, jest również powodem, dlaczego jest tak niesamowitym bohaterem. Steve stwierdził: "Nie będziemy nikogo poświęcać. Zawsze musi być inny sposób". Mylił się. Ale jednocześnie w końcu miał rację, bo wszystko dobrze się skończyło. Straciliśmy kilka osób, na których nam zależało, ale to jego wina, bo powinien był od początku wyrwać temu ziomkowi rzecz z głowy.

Mówiąc o "wyrwaniu rzeczy z głowy ziomka", reżyserka odnosiła się do Kamienia Umysłu, osadzonego w czaszce Visiona. W połowie filmu pojawiła się sugestia, aby Wanda Maximoff użyła swoich umiejętności i rozbiła kamień na kawałki. Tym samym powstrzymałaby niebezpieczne aspiracje Thanosa, ale jednocześnie zabiłaby Visiona.

Niemniej, DaCosta przyznała, że odmowa Steve'a "czyni go tak dobrą postacią".

- Myślę, że część tego niesamowitego sukcesu osiągniętego przez MCU jest zasługą bohaterów, którzy pozostali wierni swoim przekonaniom. Wszystkie podjęte decyzje, nawet te nieudane, miały doskonały sens w tym, kim byli. Więc, mimo tego, że zrzucam na niego winę, jednocześnie go rozumiem.

Marvels zadebiutuje w kinach 10 listopada. Avengers: Wojna bez granic jest dostępny na Disney+.