Awatar: Ostatni władca wiatru - finałowy zwiastun serialu fantasy. To może być wizualna uczta

Awatar Ostatni władca wiatru to największa premiera Netflixa w lutym 2024 roku. Platformie streamingowej zależy na tym, aby był to wielki hit, więc nie oszczędzali na tym pieniędzy. Budżet serialowego widowiska to 120 mln dolarów, czyli rozkłada się to mniej więcej 15 mln dolarów na odcinek. Przypomnijmy, że powstała swego czasu kinowa superprodukcja Ostatni władca wiatru, który był porażką komercyjną i artystyczną, więc nie udało się rozpocząć nowej kinowej serii. Budżet tego filmu wynosił 150 mln dolarów. Oba projekty oparte są na kultowym i świetnie ocenianym serialu animowanym pod tytułem Awatar: Legenda Aanga.

Awatar: Ostatni władca wiatru - zwiastun

Awatar: Ostatni władca wiatru

Awatar: Ostatni władca wiatru - opis fabuły

Woda. Ziemia. Ogień. Powietrze. Dawno temu cztery narody żyły razem w harmonii. Awatar, władca żywiołów, utrzymywał pokój między nimi. Ale wszystko się zmieniło, gdy Naród Ognia zaatakował i zgładził Nomadów Powietrza. To był pierwszy krok magów ognia na drodze do podboju świata. Nowe wcielenie Awatara jeszcze się nie pojawiło, a świat utracił nadzieję. Lecz wtem pojawia się nadzieja niczym światło w ciemności, gdy Aang (Gordon Cormier), młody — i zarazem ostatni — Nomad Powietrza budzi się, aby zająć należne mu miejsce jako następny Awatar. Razem z nowo poznanymi przyjaciółmi Sokką (Ian Ousley) i Katarą (Kiawentiio), rodzeństwem i członkami Południowego Plemienia Wody, Aang wyrusza w fantastyczną, pełną przygód misję, aby ocalić świat i odeprzeć atak straszliwego Władcy Ognia Ozai (Daniel Dae Kim). Jednak gdy nieprzejednany książę koronny Zuko (Dallas Liu) postanawia ich schwytać, okazuje się, że ich zadanie wcale nie będzie łatwe. Awatar i jego grupa będą potrzebować pomocy wielu sojuszników oraz barwnych postaci, które spotkają po drodze.

Awatar: Ostatni władca wiatru - premiera 22 lutego 2024 roku w Netflixie.