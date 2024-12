Superman i Lois mogło mieć zaskakujący crossover. Zapowiedź ostatniego odcinka - to koniec Arrowverse

Fot. Materiały prasowe

Do pewnego momentu Superman w wykonaniu Tylera Hoechlina i Lois Lane Bitsie Tulloch należeli do większego multiwersum CW na czele z Flashem, Arrowem i Supergirl. Po jednym z crossoverów doszło jednak do odłączenia ich od tego świata i przeniesienia do oddzielnego uniwersum, w którym toczyła się akcja Supermana i Lois przez 4. sezony. Serial CW już lada moment dobiegnie końca wraz z całym Arrowverse.

Podczas San Francisco Fan Expo dwójka głównych aktorów opowiedziała o swojej przygodzie z serialem. Hoechlin przyznał, że 4. sezon spełnił jego największe marzenie, czyli pojawienie się na ekranie Lexa Luthora oraz Doomsdaya. Z kolei Bitsie Tulloch zdradziła, czego jej brakowało, a co niemal zostało zrealizowane.

- Naprawdę chciałam, żeby Melissa Benoist się pojawiła w którymś momencie jako cameo. - w początkowej fazie planowania serialu w jednym z pierwszych odcinków miało pojawić się zdjęcie Supergirl na biurku The Daily Planet, ale zrezygnowano z tego. - To było w okresie, gdy prowadziliśmy dyskusje o tym, żeby nie łączyć naszego serialu z Arrowverse. - Zdjęcia rozpoczęliśmy w październiku 2020 roku, więc w tamtym czasie były ostre obostrzenia związane z koronawirusem. Prowadziliśmy wtedy rozmowy odnośnie crossoveru z Batwoman, ale powiedzieli nam: "może tego nie róbmy."

A poniżej znajdziecie zapowiedź ostatniego odcinka Arrowverse.

