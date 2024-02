Awatar: Ostatni władca wiatru - teaser z Zuko. Aktorzy i twórcy w wideo zza kulis serialu

fot. Netflix

Awatar Ostatni władca wiatru jest aktorską adaptacją animacji Awatar: Legenda Aanga, która w najbliższym czasie zadebiutuje na Netfliksie. Z tego względu platforma intensywnie publikuje materiały promocyjne, które mają zachęcać do obejrzenia serialu, a także wyjaśnić sens tej niezwykłej historii.

Awatar Ostatni władca wiatru - jaki cel ma Zuko?

W sieci pojawił się teaser poświęcony postaci Zuko, w którego wcielił się Dallas Liu. W tle słyszymy, że Awatar to osoba, która potrafi manipulować wszystkimi czterema żywiołami - wodą, powietrzem, ogniem i ziemią. Zuko ma za zadanie go pojmać. Zobaczcie poniżej.

Awatar Ostatni władca wiatru - materiał zza kulis

Ponadto widzowie mogą obejrzeć materiał zza kulis serialu, w którym wypowiadają się aktorzy i twórcy. Showrunner i producent wykonawczy Albert Kim mówi, że Awatar Ostatni władca wiatru to epickie fantasy, które zostało zainspirowane azjatyckim folklorem i legendami. O serialu opowiadają również Kiawentiio (Katara), Gordon Cormier (Aang), Ian Ousley (Sokka) i wspomniany wyżej Liu. Daniel Dae Kim (Ozai) celnie zauważa, że młodzi aktorzy wyglądają, jakby zostali wyciągnięciu z animacji. Wypowiada się także Paul Sun-Hyung Lee, który mówi, że jego wujek Iroh jest złożoną postacią, traktująco Zuko jak własnego syna. Ponadto aktorzy azjatyckiego pochodzenia zwracają uwagę na to, że przy serialu pracują osoby o różnych kolorach skóry - wcześniej nie było takiej możliwości w tak dużej franczyzie, co jest bardzo ważne. Zobaczcie poniżej cały materiał.

Awatar Ostatni władca wiatru - zdjęcia i plakaty

Awatar: Ostatni władca wiatru

Awatar: Ostatni władca wiatru - fabuła, premiera

Woda. Ziemia. Ogień. Powietrze. Dawno temu cztery narody żyły razem w harmonii. Awatar, władca żywiołów, utrzymywał pokój między nimi. Ale wszystko się zmieniło, gdy Naród Ognia zaatakował i zgładził Nomadów Powietrza. To był pierwszy krok magów ognia na drodze do podboju świata. Nowe wcielenie Awatara jeszcze się nie pojawiło, a świat utracił nadzieję. Lecz wtem pojawia się nadzieja niczym światło w ciemności, gdy Aang, młody — i zarazem ostatni — Nomad Powietrza budzi się, aby zająć należne mu miejsce jako następny Awatar. Razem z nowo poznanymi przyjaciółmi Sokką i Katarą, rodzeństwem i członkami Południowego Plemienia Wody, Aang wyrusza w fantastyczną, pełną przygód misję, aby ocalić świat i odeprzeć atak straszliwego Władcy Ognia Ozai. Jednak gdy nieprzejednany książę koronny Zuko postanawia ich schwytać, okazuje się, że ich zadanie wcale nie będzie łatwe. Awatar i jego grupa będą potrzebować pomocy wielu sojuszników oraz barwnych postaci, które spotkają po drodze.

Awatar: Ostatni władca wiatru - serial zadebiutuje 22 lutego 2024 roku na Netflix.