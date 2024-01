Awatar: Ostatni władca wiatru - pełny zwiastun serialu. Epickie fantasy Netflixa

fot. Netflix

Reklama

Netflix nie zwalnia tempa. Po niedawnej premierze dobrze przyjętej, aktorskiej wersji animacji One Piece, platforma zabiera się za promowanie Awatar Ostatni władca wiatru. Na twórcach spoczywa spora presja związana z wysokimi oczekiwaniami oraz potencjalnymi obawami fanów. W końcu serial animowany Awatar: Legenda Aanga to nie tylko jeden z tych tytułów, który jest uważany za najlepszy w historii, ale też jest pozycją kultową. Czy adaptowanie go do wersji aktorskiej okaże się sukcesem?

W sieci pojawił się pełny zwiastun produkcji, który pozwala sprawdzić jaki pomysł na przeniesienie animacji do świata rzeczywistego mają twórcy. Jak im poszło? Sprawdźcie sami. Opublikowano również nowy plakat serialowego widowiska.

Awatar: Ostatni włada wiatru - zwiastun

Awatar: Ostatni włada wiatru - o czym serial?

Awatar: Ostatni władca wiatru to serial aktorski Netflixa na podstawie popularnej animacji o tym samym tytule. Opowiada o młodym chłopaku Aangu, który jest ostatnim magiem powietrza, a zarazem zaginionym Avatarem, który ma przywrócić pokój na ziemiach skłóconych wojną. Zanim to jednak nastąpi, musi się wiele nauczyć i opanować wszystkie cztery żywioły: wodę, ziemię, ogień i powietrze.

W głównych rolach wystąpią: Gordon Cormier jako Aang, Ian Ousley jako Sokka i Kiawentiio jako Katara.

Awatar: Ostatni władca wiatru - premiera jest zaplanowana na 22 lutego 2024 roku w serwisie Netflix.

Awatar: Ostatni włada wiatru - zdjęcia

Avatar: The Last Airbender