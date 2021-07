Avatar: The Last Airbender - pojawił się opis aktorskiego serialu Netflixa

fot. materiały prasowe

Jak wiadomo Netflix pracuje nad serialem aktorskim Avatar: The Last Airbender, opartym na znanej animowanej produkcji.

Nowy raport z Hollywood North wskazuje, że zdjęcia do produkcji mają się rozpocząć jesienią 2021 roku. Wygląda na to, że do sieci trafił również pierwszy opis projektu. Jest on dostępny poniżej.

Jednak należy zaznaczyć, że nie pochodzi on od Netflixa, dlatego jak na razie jest to nieoficjalne streszczenie.



Avatar: The Last Airbender - opis:

The Last Airbender toczy się w świecie fantasy, domu dla ludzi, fantastycznych zwierząt i nadprzyrodzonych duchów. Ludzka cywilizacja jest podzielona na trzy przeduprzemysłowione narody: Plemiono Wody, Królestwo Ziemi i Nomadów Powietrza oraz jeden naród uprzemysłowiony, Naród Ognia, zdolny do produkcji różnego rodzaju maszyn. W każdym narodzie pewien zakon mężczyzn i kobiet ma zdolność manipulowania swoim rodzimym żywiołem. Te umiejętności łączą pewien styl sztuk walki i elementarny mistycyzm. Typy magii to magia wody, magia ziemi, magia ognia i magia powietrza. W każdym pokoleniu jedna osoba jest w stanie władać wszystkimi czterema żywiołami; to Awatar, duch planety zamanifestowany w ludzkiej postaci. Kiedy Awatar umiera, reinkarnuje się w nienarodzone dziecko w następnym narodzie w Cyklu Awatara, który odpowiada porom roku: zima za wodę, wiosna za ziemię, lato za ogień i jesień za powietrze. Chociaż legenda głosi, że Awatar musi opanować żywioły w porządku, zaczynając od swojego rodzimego żywiołu, czasami może to zostać zagrożone, gdy sytuacja tego wymaga. Nauka władania żywiołem przeciwnym do swojego rodzimego jest niezwykle trudna, ponieważ przeciwstawne magie opierają się na odmiennych stylach walki i doktrynach.