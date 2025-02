fot. materiały prasowe

Reklama

Z roku na rok adaptacje gier, czy to filmowe czy serialowe, mają się coraz lepiej, a szeroka publiczność również spogląda na nie w przychylniejszy sposób niż wcześniej. Potrafią osiągać wielkie sukcesy i zjednać serca fanów oraz osób, które jeszcze o marce nie wiedziały. W 2023 roku zapowiedziano powstanie kolejnej takiej adaptacji, która na tapet brałaby markę Gears of War, popularnej strzelanki stworzonej przez m.in. Cliffa Bleszinskiego. Po dołączeniu na pokład scenarzysty w osobie Jona Spaihtsa, o projekcie zrobiło się cicho. Teraz szum próbuje wywołać ponownie gwiazda Strażników Galaktyki.

To będzie nowy hit Netflixa? Szogun + Squid Game

Pora na petycję w sprawie filmowej wersji Gears of War

Dave Bautista nie od dziś ubiega się o rolę w Gears of War. Chciałby się wcielić w głównego bohatera, Marcusa, a i fani serii gier widzieliby go w takiej roli. Poparcie wyraził nawet Cliff Bleszinski, który w 2022 roku mówił, że Bautista pasuje do niej jak ulał. Aktor w rozmowie z ComicBook przyznał, że stara się pobudzić Netflixa do działania w tej sprawie.

Załóżcie przeklętą petycję w sprawie Gears of War. Dawaj, Netflix. No zróbcie to w końcu. To nie tak, że ja nie próbuję. Weźcie się w garść w końcu.

Najgorsze adaptacje gier wideo – ranking na podstawie Rotten Tomatoes