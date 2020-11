Baby Yoda jako Slash. Ta parodia utworu Guns N’ Roses porwie wasze serca

fot. zrzut ekranu z wideo

The Mandalorian zmotywował fanów do stworzenia kreatywnej i wesołej parodii. Odpowiada za nią grupa The Merkins, która często tworzy parodie piosenek z popkulturowym humorem.

Tym razem wzięli utwór Sweet Child O’ Mine, który w wersji ze świata Gwiezdnych Wojen brzmi Green Child O' Mine. Nawet nadali nazwę swojemu zespołowi: Guns N' Helmets.

Poza tym, że wszyscy na scenie występują w mandaloriańskich hełmach, nie zabrakło też samego Baby Yody, który zajmuje miejsce Slasha z Guns N'Roses.