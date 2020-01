Baby Yoda - replika w skali 1 do 1. Na taki gadżet czekali fani Star Wars!

Baby Yoda porwał fanów Star Wars. Nadszedł czas, by pozbawił ich sporej sumy pieniędzy. Replika firmy Sideshow Collectibles kosztuje bowiem 350 dolarów, czyli jakieś 1400 złotych.

Jest to zupełnie inny gadżet od prezentowanych do tej pory, bo jest to dopracowana, dokładna replika Baby Yody, która odpowiada temu, jak wygląda naprawdę. Figurka ma tak dopracowane detale, że nawet widać małe włoski na główce malca.

Patrząc na tego Baby Yodę można stwierdzić, że to najlepszy produkt jaki do tej pory został wydany. Odpowiada bowiem temu, co widzimy na ekranie i temu, jak wygląda animatroniczna lalka na planie. Efekt udało się osiągnąć w bardzo prosty sposób: przy realizacji pracowali artyści z Legacy Effects, którzy stworzyli serialowego Baby Yodę.

Obecnie trwa pre-order na stronie Sideshow Collectibles, a przesyłki będą wysyłane dopiero w sierpniu 2020 roku. Zdjęcia pokazują zbudowany prototyp figurki.

Baby Yoda - replika postaci