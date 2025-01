Prawdopodobnie Dexter: Resurrection uniknie największego błędu New Blood. Chodzi o...

fot. screen z YouTube

Dexter Morgan to jedna z najbardziej uwielbianych postaci telewizyjnych w historii popkultury, dlatego fani nie chcą się z nim rozstawać na długo. Nic dziwnego, że wielu z nich było zawiedzionych zakończeniem serialu New Blood, które zamknęło historię po zaledwie dziesięciu odcinkach. Znaleziono jednak sposób na przywrócenie bohatera w nadchodzącym Resurrection, a wszystko wskazuje na to, że nowa produkcja potrwa dłużej niż jej poprzedniczka.

fot. SkyShowtime

Dexter: Resurrection nie będzie miniserialem?

Dobrze poinformowany scooper w branży, DanielRPK, ujawnił na swoim Patreonie, że Dexter: Resurrection oraz prequel Dexter: Grzech pierworodny będą rozwijane przynajmniej przez kilka sezonów. W przypadku tej drugiej produkcji nie jest to zaskoczeniem, ponieważ fabuła opiera się na około piętnastu latach wydarzeń poprzedzających oryginalny serial.

Jednocześnie potwierdzono, że akcja Resurrection będzie rozgrywać się w Nowym Jorku, czyli nowej lokalizacji, która stanie się polem do zabójczego działania Dextera. Tak duża przestrzeń w teorii pozwoli mu wtopić się w tłum, jednak równie dobrze może sprowadzić nowe wyzwania w kolejnych sezonach. Fani wyczekują również konfrontacji bohatera z Angelem, na którą wskazywał serial Dexter: New Blood.

Przewiduje się, że serial Dexter: Resurrection zadebiutuje w czerwcu 2025 roku.