Baby Yoda trafił do Google. Sprowadzimy go do naszych domów za pośrednictwem AR

Lucasfilm

Google nie stroni od eksperymentów z rzeczywistością rozszerzoną, co i rusz dodając do swoich usług nowe narzędzia, które mają zachęcić nas do zabawy z tą technologią. Dzięki niej możemy wykorzystać nasze urządzenia mobilne do połączenia świata rzeczywistego i wirtualnego, aby np. wyświetlić meble na obrazie przechwyconym przez aparat mobilny przed ich zakupem bądź obejrzeć trójwymiarową wizualizację zwierząt.

Amerykański gigant technologiczny postanowił wykorzystać do promocji AR głośny serial The Mandalorian i przenieść do naszego świata najbardziej ikoniczną postać z tej produkcji, Baby Yodę. Aby to zrobić, wystarczy wyszukać bohatera za pośrednictwem Google na urządzeniu mobilnym. Wówczas pod wpisem z Wikipedii powinno pojawić się okienko przedstawiające trójwymiarowy model Grogu. Po aktywacji przycisku „Wyświetl w 3D” telefon poprosi nas o zeskanowanie otoczenia. Kiedy zmapujemy przestrzeń wokół nas, narzędzie będzie gotowe do nałożenia modelu Baby Yody na obraz z kamery:

Aby prawidłowo wyświetlić Grogu, niezbędne będzie posiadanie urządzenia z Androidem z zainstalowanymi Usługami Google Play dla AR bądź sprzętu mobilnego od Apple z najnowszą wersją iOS-a. Trójwymiarowy model możemy oglądać ze wszystkich stron, tak jak wszystkie obiekty AR opracowane na potrzeby Google 3D.