Babylon 5 - będzie film animowany. Powracamy do kultowego uniwersum!

fot. materiały prasowe

Powstanie film animowany Babylon 5 osadzony w uniwersum z kultowego serialu sci-fi Babilon 5 z lat 90. Za sterami stoi sam twórca serialu J. Michael Straczynski, który ogłosił nowinę na swoim Twitterze.

Babylon 5 - film animowany

Za produkcję odpowiadają Warner Bros. Animation oraz WB Home Entertainment. Oznacza to, że będzie to animacja wydana na Blu-ray i w streamingu, nie w kinach. Podobnie jak miało to miejsce jakiś czas temu z animacjami opartymi na grze Mortal Kombat począwszy od dobrze ocenianego filmu Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.

- Będzie to klasyczny B5: szorstki, szczery, pełny frajdy rozgrywającej się w czasie i przestrzeni. To list miłosny do fanów. Data premiery i inne szczegóły zostaną ogłoszone dokładnie za tydzień.

Twórca dodał też, że film animowany jest już w pełni gotowe. Prace się zakończyły, więc nic nie wpłynie na potencjalną premierę. Dodał też, że fani powinni to dostać niedługo. Szczegóły fabuły na razie nie są znane.

https://twitter.com/straczynski/status/1653799076641779712

https://twitter.com/straczynski/status/1653799810137481216

Dodał też, że jeśli film odniesie sukces, będzie szansa na kolejne historie w uniwersum Babylon 5.

https://twitter.com/straczynski/status/1653805366390689792

Twórca wyjaśnił też, że planowany reboot serialu jest tymczasowo wstrzymany z uwagi na strajk scenarzystów. Żadne decyzje tutaj nie zapadły.