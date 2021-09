Babylon 5 - dlaczego powstaje reboot? Twórca serialu tłumaczy plany

fot. materiały prasowe

Informacje o reboocie serialu Babilon 5 rozgrzały fanów na całym świecie. Wszyscy zastanawiają się: czemu reboot, a nie kontynuacja? J. Michael Straczynski, twórca oryginału, stoi za sterami nowej wersji. Na pytania postanowił odpowiedzieć na Twitterze.

Zdradził, że poważne rozmowy o Babilonie 5 rozpoczęły się w czerwcu 2020 roku. Obecnie jest w trakcie pisania scenariusza odcinka pilotażowego. Tłumaczy, że w telewizji The CW są wielcy fani oryginalnego Babylon 5, którzy chcą zrobić wszystko, aby doprowadzić do realizacji projektu. Dają mu pełną swobodę kreatywną. Jeśli serial dostanie zamówienie sezonu, to on będzie podejmować wszelkie decyzje.

Tłumaczy, że nie chciał zrobić kontynuacji, bo przez te lata wszystko się zmieniło – także i on. Rozwinął się jako scenarzysta i twórca, więc inaczej by podchodził do pisania historii niż w latach 90., gdy tworzył oryginalny Babylon 5. Do tego technologicznie może pokazać więcej niż w przełomowym serialu, który jako jeden z pierwszych wprowadzał wiele gatunkowych aspektów na ekrany. Wspomina o tym, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, więc nowy Babylon 5 nie będzie po prostu tą samą historią opowiedzianą na nowo. Chce iść ścieżką wytyczoną przez reboot Battlestar Galactica, który wziął ponadczasowe, kochane elementy oryginału i wymieszał je z nowymi pomysłami. Ma w planach stworzenie czegoś, co jest świeże, ale jednocześnie znajome. Wskazał również na fakt, że kontynuacja nie mogłaby powstać, ponieważ większość aktorów głównych ról już nie żyje. Bez nich i ich kultowych postaci to nie miałoby sensu.

Straczynski wspomina, że Babylon 5 był serialem innowacyjnym i przełomowym. Wytyczał nowe ścieżki dla telewizji i pokazywał rozwiązania, które współcześnie są standardem. Jako pierwszy wykorzystywał efekty komputerowe do tworzenia statków i postaci. Jako pierwszy też pokazał z góry rozplanowaną historię na pięć lat, gdy widzowie byli przyzwyczajeni do seriali z zamkniętymi wątkami rozpisanymi na pojedyncze odcinki. Twórca zapowiada, że nowy Babylon 5 będzie kontynuować tradycję innowacyjności. Planuje skonstruować nowe sposoby opowiadania historii, które wprowadzą do telewizji coś kompletnie nowego.

