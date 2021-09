Wiedźmin dla dzieci. Twórczyni broni decyzji o stworzeniu serialu familijnego

materiały prasowe

Podczas Netflix Tudum ogłoszono serial familijny dla dzieci osadzony w świecie Wiedźmina. Od razu fani z całego świata zdziwieni decyzją platformy zaczęli ją głośno krytykować. Wszyscy są zgodni, że świat Wiedźmina po prostu nie jest dla dzieci z uwagi na przemoc, podejmowanie mrocznych tematów i tak dalej. Lauren S. Hissrich, twórczyni Wiedźmina i nadzorczyni uniwersum w swoim stylu wdała się w dyskusję z widzami i rozwinęła temat na Twitterze.

- Zgadzam się, Wiedźmin to mroczne, dorosłe uniwersum. Poszłabym nawet krok dalej: jest kontrowersyjne. Polityczne. Pokazuje mikrokosmos ludzkości z każdym obliczem dobra i zła. Jednocześnie mocno wierzę, że dylematy moralne i etyczna szarość, która dorośli uwielbiają w tym uniwersum, mogą być przeniesione na historię, które dzieci desperacko potrzebują w chaotycznym świecie i mogą na tym skorzystać.

Hissrich dalej podkreśla, że są części tego uniwersum, które mogłyby być stosowne dla dzieci. Wie, że nie może oglądać Wiedźmina ze swoimi dziećmi, bo są za młode, a one chciałyby. Uważa, że taki serial mógłby poruszać duże tematy jak rasizm, seksizm i co to oznacza być potworem. Mówi, że jeśli mogłaby z nimi oglądać wersję, którą pokochają i na które by się śmiały, bo potrafiła ona pokazać, że serial je rozumie i ich miejsce w świecie, to ona jest za tym.

Na razie szczegóły serialu nie są znane.