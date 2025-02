Gene Hackman nie żyje. Dwukrotny zdobywca Oscara został znaleziony martwy razem z żoną

fot. materiały prasowe

Gene Hackman w styczniu 2025 roku skończył 95. lat. Legendarny aktor i dwukrotny zdobywca Oscara został znaleziony martwy w swoim domu w Santa Fe w stanie Nowy Meksyk. Jego żona, 63-letnia Betsy Arakawa, z którą ożenił się w 1991 roku również nie żyje. Szeryf stanowy potwierdził te doniesienia, natomiast do informacji publicznej nie podano szczegółów na temat śmierci sławnego aktora. Zdaniem lokalnych mediów nie doszło w tym przypadku do zbrodni. Rozpoczęło się śledztwo w tej sprawie.

Szeryf uspokoił pobliskich mieszkańców, że nie istnieje żadne zagrożenie dla ich życia lub zdrowia:

Chcę zapewnić lokalną społeczność, że nie nikt nie znajduje się w niebezpieczeństwie.

Na razie nie wiadomo, czy policja dostała wezwanie od jednego z sąsiadów czy może była to rutynowa kontrola. U boku małżeństwa znaleziono również martwego psa.

Kim był Gene Hackman?

Gene Hackman urodził się w 1930 roku w stanie Kalifornia w USA. Nie miał łatwego życia. Pochodził z rodziny robotniczej, a w wieku piętnastu lat wyrzucono go ze szkoły. Później zaciągnął się do wojska, w którym służył trzy lata jako disc jockey i prezenter wiadomości dla stacji radiowej jednostki. Później studiował dziennikarstwo i uczył się aktorstwa.

Debiutował jeszcze w latach 50. na Broadwayu, ale na ekranie wystąpił dopiero w 1961 roku w Mad Dog Coll. Od tamtego momentu trudno sobie wyobrazić lepszą karierę. Na jej przestrzeni zdobył dwie statuetki Oscara, do którego był nominowany pięciokrotnie. Do tego dołożył cztery Złote Globy, dwie nagrody BAFTA i Srebrnego Niedźwiedzia. Oscara otrzymał za filmy: Francuski łącznik oraz Bez przebaczenia. Nominowano go również za role w: Bonnie i Clyde, Nigdy nie śpiewałem dla mojego ojca oraz Mississippi w ogniu. Ostatnim filmem w jego karierze było Witamy w Mooseport z 2004 roku.

Wielu z Was może go kojarzyć również z roli Lexa Luthora w serii filmów o Supermanie z Christopherem Reevem.