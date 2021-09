The Girl in the Woods - zwiastun serialu Peacock. Opowieść o potworach w klimacie Buffy

fot. Peacock

The Girl in the Woods to nowy serialowy horror młodzieżowy platformy Peacock. Do sieci trafił zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterką serialu jest Carrie, nastolatka, która ucieka z tajemniczej kolonii, która, jak twierdzi, chroni rzeczywistość przed „okropnymi rzeczami”, które kryją się za sekretnymi drzwiami w lesie. Dziewczyna spotyka Nolan i Tashę. Bohaterki tworzą zgrane trio, które mierzy się z różnego rodzaju potworami i nadprzyrodzonymi zagrożeniami. Serial adaptuje dwa filmy krótkometrażowe Crypt TV, których akcja kręci się wokół wspomnianych tajemniczych drzwi w lesie i śmiertelnego stworzenia znanego jako The Brute, które żyło za nimi.

W obsadzie produkcji znajdują się Stefanie Scott, Misha Osherovich, Sofie Bryant, Will Yun Lee, Kylie Liya Page, Reed Diamond i Leonard Roberts.

The Girl in the Woods - premiera serialu na platformie Peacock 21 października.