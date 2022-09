Babylon 5 - reboot zagrożony. Twórca rusza z akcją na Twitterze

fot. materiały promocyjne

Informowaliśmy, że w amerykańskiej telewizji The CW trwają prace nad rebootem serialu Babilon 5, nad którym pracuje twórca oryginału J. Michael Straczynski. To jednak miało miejsce przed fuzją korporacji i stworzeniem Warner Bros. Discovery, które sprzedało The CW do Nextar Media Group. Najwyraźniej projekt jest zagrożony kasacją z uwagi na zmiany w podejściu do prowadzenia tej telewizji.

Babylon 5 zagrożony

19 września J. Michael Straczynski poprosił w mediach społecznościowych fanów o wsparcie, które ma spowodować, że finalna decyzja Warner Bros. Television w związku z projektem będzie pozytywna. Straczynski uważa, że pokazie w mediach społecznościowych, jak dużo ludzi pragnie tego rebootu, może wpłynąć na ich decyzje. Dodał, że ma ona zostać podjęta pod koniec września. Fani kultowego sci-fi nie zawiedli i hashtagi związane z akcją szybko weszły na szczyt trendów na Twitterze w USA.

Chociaż Mark Pedowitz, szef The CW chwalił scenariusz Straczynskiego, nie wydaje się, by dla tej telewizji z określoną grupą docelową ten serial był priorytetem.

https://twitter.com/straczynski/status/1571878278788517888

https://twitter.com/straczynski/status/1571896901036908548

https://twitter.com/straczynski/status/1571904594569232387

https://twitter.com/straczynski/status/1571904992847568900