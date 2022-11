Babylon: opinie o filmie. Kokainowa przejażdżka i list miłosny do kina

fot. PARAMOUNT PICTURES./VANITY FAIR

Babylon, nowa produkcja Damiena Chazelle'a to epopeja skupiająca się na ekscesach wczesnej epoki Hollywood. Przytacza wielkie narodziny i huczne upadki wielu gwiazd amerykańskiej branży rozrywkowej lat 20. XX wieku. 188-mintowy film miała okazję obejrzeć publiczność Samuel Goldwyn Theatre - kina w Beverly Hills w stanie Kalifornia. Po seansie zawrzało na Twitterze. Pojawiło się sporo rozbieżnych opinii, w tym wielkie słowa uznania, ale też krytyki.

Babilon - opinie

O swoich odczuciach poinformowali m.in. redaktorzy Variety - Clayton Davis i Jazz Tangcay. Davis nazwał produkcję "wysokooktanową, kokainową przejażdżką", mówiąc, że jest to prawdopodobnie "nowy ulubiony film Internetu". Również Tangcay wyraziła bardzo przychylną opinię. Napisała:

Ekstrawagancki, dekadencki i w sumie rozkosznie pyszny. @babylonmovie to fenomenalne dzieło filmowe. To list miłosny Damiena Chazelle'a do kina i najlepsza jak dotąd kreacja Margot Robbie. Rezultat jest wybitny.

Po drugiej stronie barykady znalazł się Ryan Swen, członek Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles, który wprost stwierdził, iż na siłę wciska się widzom, że Babilon, to coś nowatorskiego i chwytającego. Określił film, jako "potworny w swojej upartości by pokazywać paskudztwa i twierdzić, że to coś poruszającego". W jego mniemaniu Chazelle może czuć się "najbardziej pewnym siebie reżyserem w dzisiejszym Hollywood", ale ma też "najgorszy instynkt".

Również twórca serialu Playlista Gregory Ellwood nie wydawał się zadowolony. Napisał, że Babylon "jest jak gorączkowy sen, który jest najlepszy pod postacią prostej komedii." W jego odczuciu "dramat ledwo wybrzmiewa", a bohaterka Robbie nie porywa.

Z jego słowami nie zgodziła się Courtney Howard, według której Margot wypadła rewelacyjnie. Na swoim koncie zamieściła płomienny wpis:

#BabylonMovie Damiena Chazelle'a to olśniewająca, zawrotna kakofonia obłąkanej deprawacji. Buntowniczy, skandaliczny portret Hollywood złotej ery. Margot Robbie jest jak przewód pod napięciem. Diego Calva jest rewelacyjny. Zachwycające kostiumy i scenografia.

Także Jeff Nelson potwierdza powyższą opinię. Według niego film jest doskonałą "odważną hollywoodzką epopeją, która całkowicie szokuje zmysły". Pochwalił również muzykę, pisząc:

Ścieżka dźwiękowa Justina Hurwitza to jedna wielka ściana dźwięku.

Wśród wielu słów uznania nie zabrakło również mocno negatywnego wpisu. Erick MMT Weber określił Babylon jako najgorszy film Chazelle'a oraz największy niewypał filmowy 2022 roku. Podsumował to stwierdzeniem "cholerny bałagan, katastrofa tonalna". W tym charakterze wypowiedział się również Scott Menzel, twierdząc, że Babylon to list miłosny do kina, przez który, sam znienawidził kino.

Babylon - film zadebiutuje w Polsce 20 stycznia 2023 roku.