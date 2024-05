Bad Boys 4 - finalny zwiastun. Wszyscy chcą ich zabić

fot. materiały prasowe

Reklama

Bad Boys 4 nadchodzą. Film będzie wyświetlany w kinach pod tytułem Bad Boys: Ride or Die i już 7 czerwca będzie można go zobaczyć Tymczasem finalny zwiastun pokazuje, czy jest na co czekać i jak się kolejna odsłona popularnej serii zapowiada. Will Smith oraz Martin Lawrence powracają w głównych rolach.

Bad Boys 4 - zwiastun

Bad Boys 4 - o czym jest film?

Gdy zwierzchnik duet bohaterów zostaje zabity i wrobiony w korupcję, oni są następni. Teraz są ścigani przez wszystkich i każdy chce ich zabić. Źli chłopcy muszą przebić się przez zastępy wrogów i oczyścić swoje imie.

Bad Boys 4

Za kamerą powracają twórcy trójki, Adil El Arbi oraz Bilall Fallah. Natomiast za scenariusz odpowiada Chris Bremner. Producentami Bad Boys Ride or Die są między innymi Jerry Bruckheimer, Will Smith oraz Doug Belgrad. Natomiast role producentów wykonawczych mają Martin Lawrence, James Lassiter, Chad Oman, Mike Stenson, Barry Waldman oraz Jon Mone.

W obsadzie są Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Joe Pantoliano, Eric Dane, Ioan Gruffudd oraz Rhea Seehorn. Doszło do znaczącej zmiany, bo Theresa Randle nie powtórzy po raz czwarty roli żony postaci Lawrence'a. Zastąpiła ją Tasha Smith.

Bad Boys 4 - premiera w kinach na świecie i w Polsce odbędzie się 7 czerwca 2024 roku.