Bad Boys 4 nie tak dobre? Recenzje i oceny dość mieszane

Bad Boys 4, czyli kolejna odsłona serii, która będzie wyświetlana w kinach pod tytułem Bad Boys: Ride or Die ma pierwsze recenzje. Do tej pory pojawiło się ich 68 (46 pozytywnych, 22 negatywne). co daje 68% pozytywnych opinii. Średnia ocen 6,10/10, czyli tak sama, jaką miała poprzednia część.

Bad Boys 4 - recenzje

W pozytywnych recenzjach wszyscy są zgodni, że duet Will Smith i Martin Lawrence nadal ma wyśmienitą chemię, która dostarcza rozrywki. Ich przekomarzanie bawi i świetnie się ogląda. Jednakże nawet w tych opiniach zwracają uwagę, że to nie działa tak dobrze, jak w pierwszych częściach, ale nadal obaj mają w sobie to coś, co dobrze ich łączy i tworzy oczekiwany duet. Jednocześnie w negatywnych recenzjach zarzucają przerysowanie postaci - zwłaszcza tej granej przez Lawrence'a, którzy zbyt często zachowuje się jak ktoś z kreskówki. Pada nawet argument, jakoby panowie niezbyt się wysilali na ekranie, nie mając tej samej energii co poprzednio. Krytykowany jest też humor, który nie zawsze w ich dialogach trafia w punkt. Tutaj padają duże zarzuty wobec kiepskiego scenariusza.

Można dostrzec również dość klarowne argumenty: jest to film głupi, rozrywkowy, szalenie ekscytujący i przesadzony. Nazywają go idealnym odmóżdżaczem na lato. W pozytywach twierdzą, że trochę to przypomina podejście z Szybkich i wściekłych, gdy tworzy się świadomie coś przesadzonego, dostarczając rozrywki oczekiwanej, bo nadal w tym wszystkim ten miks podejścia Michaela Baya z pierwszych części i nowych reżyserów, daje mieszankę wybuchową. Jednocześnie w negatywnych recenzjach twierdzą, że przez to jak fatalnie jest napisany ten scenariusz, ile w tym dziur, generycznie oraz schematycznie rozpisanej historii i antypatycznych postaci, trudno dobrze się na tym bawić.

Bad Boys 4

Wszyscy jednak się zgadzają - zarówno ci z pozytywnych recenzjach, jak i negatywnych - że duet reżyserów podszedł do kreowania scen akcji kreatywnie, pomysłowo i naprawdę dobrze. To jest aspekt Bad Boys 4 dostarczający wrażeń, emocjonujący i wielokrotnie zaskakujący niekonwencjonalnymi pomysłami. Jeden z takich można zobaczyć w zamieszczonym w tym newsie filmiku z planu. Pomimo świetnej pracy aktorów oraz kaskaderów te sceny są też wpisane w świadomie przerysowanie opowieści, do którego recenzenci często nawiązują. Pod kątem akcji, pościgów i krwawych pomysłów z tym związanych, Bad Boys 4 dostarcza wrażeń. To dla wielu wystarcza, by była to przyjemna rozrywka na 6/10.

Generycznie, nudne, oklepane, z kiepskim scenariuszem i nietrafionym poczuciem humoru - to są argumenty powtarzające się w negatywnych recenzjach. W pozytywnych wydaje się, że są tego wszystkiego świadomi, ale dzięki dobrej chemii Willa Smitha i Martina Lawrence'a film Bad Boys 4 jest rozrywką, jaką widzowie oczekują w ciepłe dni. Wielu zwraca uwagę, że szalona konwencja czwórki wynika z tego, ile serca i pasji twórcy w to włożyli, bo to czuć na ekranie.