Bad Boys 4 - jaki tytuł będzie miał film? Reżyser zdradza

fot. materiały prasowe

Will Smith i Martin Lawrence powracają do franczyzy znanej wszystkim miłośnikom kina akcji. Bad Boys 4 nadchodzi, a na fotelach reżyserskich ponownie zasiadają Adil El Arbi i Bilall Fallah. W nowym wywiadzie, jeden z nich powiedział, że jest wiele możliwości na tytuł tego filmu.

Bad Boys 4 - potencjalny tytuł

Reżyserzy 4. części Bad Boys zagościli w podcaście The Discourse, tworzonym dla The Playlist. Oto, co El Arbi miał do powiedzenia odnośnie tytułu nadchodzącego filmu:

- No cóż, tytuł, który nam się podoba - nie wiem jeszcze, czy się na to zdecydują - to Bad Boys Ride or Die, ponieważ Bad Boys 4 Life jest już zajęte.

Ride or die to slang, tłumaczony po polsku na "kogoś, na kim zawsze można polegać".

Reżyser zdradził również, że film będzie zawierał dużo elementów komediowych, w przeciwieństwie do 3. części, która przybrała dramatyczny ton.

- W przypadku tej części, naszym celem jest rozśmieszenie widowni i sprawienie, aby dobrze się bawili w kinie. Martin Lawrence wkroczy na wyższy poziom. To kulminacja historii Marcusa Burnetta.

Bad Boys 4 - co wiadomo o filmie?

Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że będzie to kontynuacja przygód Mike'a Lowreya (Smith) oraz Marcusa Burnetta (Lawrence).

Do obsady filmu należą także Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez oraz John Salley. Tasha Smith pojawi się za Theresę Burnett. Nowe, nieznane postacie odegrają Eric Dane, Ioan Gruffudd, Rhea Seehorn i Joyner Lucas.