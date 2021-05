Baelin's Route - wielka przygoda zwykłego NPC z gry. Zobacz zabawny film fantasy

fot. Viva La Dirt League

Viva La Dirt League to grupa przyjaciół z Nowej Zelandii, która tworzy skecze inspirowane grami. Na ich kanale w serwisie YouTube pojawiła się produkcja określana mianem ich najambitniejszego do tej pory dzieła. Baelin's Route to trwający ponad 30 minut film fantasy, którego historia przedstawia losy tytułowego Baelina. Bohater jest zwykłym NPC z gry RPG, którego życie sprowadza się do podążania jedną ścieżką przez krainę fantasy o nazwie Azerim. Jego los odmienia się w momencie, gdy natrafia na podróżnika i młodą dziewczynę o imieniu Willow.

Film cieszy się dużą popularnością w sieci. Po niecałych 24 godzinach od publikacji został obejrzany już niemal milion razy, a widzowie chwalą humor, aktorstwo i efekty specjalne. Produkcja ta została ufundowana dzięki akcji crowdfundingowej w serwisie Kickstarter. Twórcom udało się zebrać na ten cel ponad 660 tysięcy dolarów nowozelandzkich, czyli około 1,8 miliona złotych.