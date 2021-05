Epic Games chciało gier Sony na wyłączność. Oferowano grubą sumę dla właściciela PlayStation

fot. SIE

Posiadanie gier na wyłączność może być sporym asem w rękawie dla producentów konsol czy właścicieli cyfrowych platform z grami. Tytuły first-party często prezentują się lepiej od produkcji, które tworzone są z myślą o dostępności na większej ilości platform docelowych. Ostatnimi czasy pewne gry dostępne niegdyś wyłącznie na PlayStation pojawiły się na PC. Firma Epic Games chciała to wykorzystać.

Proces sądowy pomiędzy Epic i Apple ujawnił, że ta pierwsza firma chciała pozyskać na pecetową wyłączność gry z portfolio PlayStation. Sony otrzymało ofertę w wysokości 200 milionów dolarów, które miały być przekazane za od cztery do sześciu tytułów. Wygląda jednak na to, że oferta została odrzucona przez japońską korporację. Można tak sądzić bo zarówno Horizon: Zero Dawn jak i Days Gone dostępne są do kupienia nie tylko na Epic Game Store, ale też i na Steam.

Co ciekawe, Epic chciało pozyskać też tytuły od Microsoftu i Nintendo. Z firmą z Redmond nawiązano w tej sprawie kontakt, ale zakończył się zdecydowaną odmową. Rozmowy z Nintendo zaś nawet się nie rozpoczęły.