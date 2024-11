Ridley Scott jest "leniwy, nieuważny i niecierpliwy". Tak uważa operator Gladiatora 2

materiały prasowe

Gladiatora 2 od jakiegoś czasu można obejrzeć w kinach. Nowa produkcja Ridleya Scotta, która pojawiła się 24 lata po oryginalne, spotkała się z pozytywnym odbiorem, a przez krytyków została oceniona podobnie do filmu z Russellem Crowem. Wokół filmu pojawiło się jednak wiele kontrowersji. Za taką można uznać całkowite wycięcie roli May Calamawy, która miała być istotną postacią w produkcji, jak na początku zapowiadano.

Ridley Scott jest "leniwy, nieuważny i niecierpliwy"

To nie koniec kontrowersji, ponieważ w wywiadzie dla podcastu DocFix, John Mathieson, operator pracujący nad Gladiatorem 2 publicznie skrytykował Ridleya Scotta i nazwał go leniwym. Panowie pracowali już ze sobą przy okazji pierwszego Gladiatora, Królestwa niebieskiego oraz Naciągaczy.

Zdaniem Mathiesona Ridley Scott stał się leniwy i za bardzo się spieszy z tworzeniem kolejnych filmów, co wpływa na ich jakość. Jest też "niecierpliwy" na planie i nieuważny. Od jakiegoś czasu Ridley Scott używa w scenach wielu kamer naraz, co nie sprzyja stworzeniu wyjątkowego obrazu. Jest to tanie i mało artystyczne podejście. W dodatku oskarża Scotta o zostawianie sprzętu w kadrach, przez co później trzeba je wymazywać komputerowo.

To naprawdę leniwe. Używa CGI do sprzątania wszystkiego, zostawia przedmioty w kadrach, mikrofony, kamery, elementy scenografii, cienie od podnośników. I zawsze na końcu mówili: "Posprzątamy to." Jest bardzo niecierpliwy, więc lubi zrobić wiele rzeczy na raz. To nie jest dobre dla samych zdjęć. Scenę można oświetlić z jednego miejsca, a nie kilku. Spójrzcie na jego starsze filmy - to głównie zasługa oświetlenia. Teraz nie da się tego zrobić, gdy jest tyle kamer na planie, ale on chce mieć to po prostu zrobione. Taka ilość kamer nie sprawia, że filmy są lepsze. Teraz jest w nim pośpiech. To się w nim zmieniło. Ale on chce tak to robić. Nie podoba mi się to i uważam, że wielu innym osobom też, ale publiczność kocha jego filmy. To Ridley Scott, on może wszystko.

