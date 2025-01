Nicepool z Deadpool & Wolverine nabija się z reżysera It Ends With Us? Tak uważa prawnik Baldoniego

Fot. Marvel

Bryan Freedman, prawnik Justina Baldoniego, zarzuca Ryanowi Reynoldsowi, że wzorował postać Nicepoola w Deadpool & Wolverine jego klientem. Uważa, że nie zrobiłby tego, gdyby oskarżenia Blake Lively były zasadne.

Nicepool z Deadpool & Wolverine to Justin Baldoni?

Moim zdaniem, jeśli twoja żona jest molestowana seksualnie, nie uważasz, że to dobry moment na nabijanie się z Justina Baldoniego – powiedział Freedman w The Megyn Kelly Show, gdy gospodyni programu pokazała mu fragment filmu z Nicepoolem i spytała, czy Reynolds obrał za cel Baldoniego. – Nie ma wątpliwości, że nawiązuje do Justina. Myślę, że każdy, kto widział jego fryzurę... Jeśli kogoś żona naprawdę jest molestowana seksualnie, nie robisz sobie z tego jaj. To poważny problem.

Poniżej fragment rozmowy:

Nicepool to postać, która jest toksycznie pozytywna, by ukryć negatywne cechy swojego zachowania. Twierdzi, że „identyfikuje” się jako feminista i prowadzi podcast o problemach kobiet, żeby móc na nim zarobić.

Co ciekawe, widzowie sami zaczęli dostrzegać, że Nicepool mógł być przytykiem w stronę Baldoniego. Jeden użytkownik X stworzył wątek ze wszystkimi scenami z Deadpool & Wolverine, które na to wskazują. Thread ma obecnie ponad 32 tysiące serduszek i możecie zobaczyć go poniżej.

Blake Lively i Justin Baldoni - wyjaśnienie konfliktu

Blake Lively była producentką i gwiazdą It Ends With Us, a Justin Baldoni – reżyserem i odtwórcą głównej męskiej roli. Ich zachowanie podczas trasy prasowej już budziło kontrowersje, ponieważ komentarze aktorki i sposób promowania filmu wydawały się niestosowne w obliczu tego, że poruszał temat przemocy domowej. Był to duży PR-owy kryzys dla żony Ryana Reynoldsa. Poza tym większość obsady przestała obserwować Baldoniego na mediach społecznościowych, co sugerowało duży konflikt za kulisami.

Sprawa stała się jednak naprawdę poważna, gdy Lively w grudniu 2024 roku oficjalnie wniosła pozew, w którym oskarżyła Baldoniego o molestowanie seksualne. W odpowiedzi reżyser It Ends With Us wniósł pozew przeciwko Lively i The New York Times za wprowadzenie w dezinformację i manipulowanie jego wiadomości, by wprowadzić odbiorców w błąd. 21 grudnia Baldoni został porzucony przez WME, agencję, w której są również Reynolds i Lively.

