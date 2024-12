Blake Lively pozywa reżysera It Ends With Us. Molestowanie, manipulacja i niszczenie reputacji

fot. Sony Pictures

Pamiętamy doniesienia o konflikcie za kulisami It Ends with Us oraz o zatrudnieniu przez reżysera i odtwórcę głównej roli Justina Baldoniego specjalistów od PR-u kryzysowego. Wówczas przedstawiano sytuację tak, jakby Baldoni był ofiarą Blake Lively i jej toksycznego zachowania. Aktorka spotkała się z ostrą krytyką, zarówno za okoliczności konfliktu, jak i za sposób promowania filmu opowiadającego o przemocy domowej. Teraz sprawa przybrała nowy obrót: Blake Lively pozywa Baldoniego, ujawniając szokujące szczegóły.

It Ends With Us: Blake Lively kontra Justin Baldoni

Blake Lively oskarża Baldoniego i jego firmę produkcyjną Wayfarer Studios o molestowanie seksualne oraz stworzenie toksycznego miejsca pracy. Konflikt na planie był tak poważny, że zagroził realizacji filmu i wymagał interwencji producentów.

Według The Hollywood Reporter prawnicy Lively przedstawili producentom listę konkretnych żądań:

Nie pokazywać aktorce materiałów z nagimi kobietami.

Zaprzestać rozmów o doświadczeniach seksualnych w obecności Lively i innych osób.

Nie poruszać tematu rzekomego uzależnienia Baldoniego od pornografii.

Nie wspominać o genitaliach członków obsady i ekipy filmowej.

Zaprzestać komentarzy na temat wagi Lively.

Nie wprowadzać dodatkowych scen miłosnych czy erotycznych bez jej zgody.

Producent Wayfarer Studios i Sony Pictures zaakceptował żądania aktorki, więc te zachowana nie miały potem miejsca na planie. Baldoni miał jednak złamać dodatkowe ustalenia podczas promocji filmu, koncentrując się na wątkach przemocy domowej, zamiast mówić o sile głównej bohaterki. W pozwie Lively zarzuca mu także, że wykorzystał temat przemocy domowej do budowania swojego wizerunku publicznego.

fot. Sony Pictures

Manipulacja opinią publiczną

New York Times natomiast opublikował obszerny raport, oparty na informacjach osób z wiedzą o zakulisowych działaniach Baldoniego i jego ekipy. Wyciągnięto wiele faktów z tysięcy SMS-ów oraz e-maili, do których dotarli prawnicy Lively, a więc zweryfikowanych i prawdziwych informacji. Do tych danych dziennikarze NYT również uzyskali dostęp.

Czytamy w raporcie, że Justin Baldoni oraz główny producent It Ends With Us, James Heath, zatrudnili w sierpniu 2024 roku Melissę Nathan — ekspertkę od zarządzania kryzysowego w obrębie PR-u. Wspólnie przygotowali kampanię mającą na celu zmanipulowanie opinii publicznej, aby zniszczyć reputację aktorki. Biorąc pod uwagę, jaka narracja panowała w sieci w okresie premiery, najwyraźniej byli skuteczni. Dokumenty wskazują, że Nathan miała powiedzieć: "Możemy zniszczyć każdego".

Analityk z firmy Terakeet twierdzi, bazując na danych z czasów premiery filmu, że Blake Lively była definitywnie celem wielokanałowego ataku online, którego celem było zniszczenie jej reputacji. 35% informacji wyszukiwanych w tamtym okresie było powiązanych z Justinem Baldonim. Zdaniem ekspertów tak duża liczba publikacji na ten temat jest nietypowa w przypadku osoby o tak dużym dorobku, jak Lively. Ma to być jeden z dowodów na to, że opinia publiczna została zmanipulowana.

W trakcie promocji ekipa Baldoniego budowała narrację, aby pokazać Blake Lively jako osobę toksyczną, która w relacjach zawodowych często dręczy innych. Potwierdzono nawet, że tekst z brukowca Daily Mail z 16 sierpnia 2024 roku, sugerujący, czy Blake Lively zostanie "zcancelowana", został przygotowany przez firmę PR-ową Melissy Nathan.

Fot. Materiały prasowe

Prawnicy Baldoniego odpowiadają

Bryan Freedman jest prawnikiem reprezentującym w tej sprawie Wayfarer oraz Justina Baldoniego. W oświadczeniu udzielonym NYT mówi, że informacje są całkowicie fałszywe i stanowią desperacką próbę Blake Lively naprawienia swojej zniszczonej reputacji. Twierdzi, że zatrudnienie wspomnianej Melissy Nathan zostało podyktowane oczekiwaniami na atak Lively. Dodaje również, że według jego wiedzy Blake Lively i osoby z nią współpracujące zadbały o publikację sfabrykowanych negatywnych informacji na temat Baldoniego.

Sama Lively w oświadczeniu dołączonym do pozwu zaprzecza słowom Freedmana. Stwierdza, że niczego nie sfabrykowano ani nie opublikowano w mediach. Ma nadzieję, że proces pozwoli ujawnić, jak szkodliwe są tego typu taktyki odwetowe, które reprezentują działania Baldoniego.

W raporcie czytamy, że kinowa wersja It Ends With Us to montaż przygotowany przez Blake Lively i zatrudnionych przez nią montażystów. Nie jest to wersja Baldoniego. Studio zdecydowało się na jej wersję, co skutkowało przyznaniem Lively stanowiska producentki.