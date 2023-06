Baldur's Gate 3 na PC zadebiutuje... znacznie wcześniej! Znamy nową datę premiery

fot. Larian Studios

Opóźnienia premier gier nie są w tej branży niczym nowym. Zwykle dochodzi do nich ze względu na to, że twórcy potrzebują więcej czasu na dopracowanie swoich dzieł. Znacznie rzadziej zdarzają się jednak sytuacje, w których jakiś tytuł trafia na rynek wcześniej, niż początkowo planowano. Z dokładnie takim przypadkiem będziemy mieli jednak do czynienia w przypadku Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 miało mieć premierę 31 sierpnia 2023 roku. Poinformowano jednak, że debiut pecetowej wersji zostanie przyśpieszony aż o 28 dni i trafi ona na sklepowe półki już 3 sierpnia. Nieco dłużej trzeba będzie poczekać na BG3 na PS5, bo na konsoli Sony gra pojawi się 6 września.

Zawsze byliśmy studiem, które dążyło do wydania gry na jak największej liczbie platform, w kolejności ich gotowości. Naszym celem była również najwyższa możliwa jakość na każdej platformie, na której wydaliśmy grę. Jesteśmy w punkcie, w którym osiągamy 60 klatek na sekundę na PlayStation 5, co jest niezwykłe, biorąc pod uwagę zakres i głębię Baldur's Gate 3. Gra zawiera ponad 170 godzin materiałów filmowych, ponad dwa razy więcej niż cała Gra o Tron i ponad trzy razy więcej dialogów niż wszystkie trzy powieści Władcy Pierścieni razem wzięte. Jest to ogromna, rozbudowana gra, która naprawdę ożywia D&D, z trybem wieloosobowym i kooperacją na podzielonym ekranie, w skali około 4 razy większej niż nasza poprzednia gra, Divinity: Original Sin 2 Osiągnięcie poprzeczki technicznej, która odpowiada naszym ambicjom projektowym, wydawało się właściwym posunięciem, podczas gdy wstrzymywanie wersji PC, gdy wiedzieliśmy, że będziemy gotowi, wydawało się złym posunięciem w tak napiętym okresie premiery - powiedział dyrektor ds. wydawniczych, Michael Douse.

Więcej na temat gry mamy dowiedzieć się 7 lipca podczas panelu From Hell: Release Showcase. A w oczekiwaniu na premierę BG3 możecie zapoznać się z poniższym rankingiem.

Dungeons & Dragons - najlepsze gry na PC i konsole

Neverwinter to MMORPG w uniwersum Lochów i Smoków. Produkcja dostępna jest w modelu free to play, dzięki czemu zabawa możliwa jest za darmo.