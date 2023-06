Red Dead Redemption - nadciąga wyczekiwany remaster? Gra otrzymała kategorię wiekową w Korei

fot. Take Two

Red Dead Redemption, które trafiło na rynek w 2010 roku, spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony graczy oraz krytyków. Niestety tytuł ten "utknął" na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360, bo nie doczekał się żadnej odświeżonej wersji czy portu stworzonego z myślą o PC lub nowszych urządzeniach Sony oraz Microsoftu. Wygląda jednak na to, że coś w tej kwestii może się zmienić i za jakiś czas możemy doczekać się zapowiedzi remastera RDR.

Internauci dostrzegli, że Red Dead Redemption doczekało się przyznania kategorii wiekowej przez koreański Game Rating and Administration Committee i doszło do tego 15 czerwca 2023 roku. Warto zaznaczyć, że jest to zupełnie nowy wpis, a nie aktualizacja jednego z istniejących, które dotyczyły poprzednich wydań podstawowej wersji tej produkcji, edycji GOTY i fabularnego dodatku Undead Nightmare.

Wpisowi na GRAC przypisano numer CC-NV-230615-001. Jak informuje Sal Romano z serwisu Gematsu, skrót "NV" używany jest w przypadku gier tworzonych z myślą o konsolach, podczas gdy tytuł pecetowe opisywane są literami "NP". Redaktor dodaje jednak, że jedno nie musi w tym przypadku wykluczać drugiego.

Firma Rockstar Games jak na razie w żaden sposób nie odniosła się do tego "przecieku".