Ballada ptaków i węży - film już na ekranach kin!

fot. Lionsgate

Ballada ptaków i węży to film oparty na książce pod tym samym tytułem autorstwa Suzanne Collins. To więc twórczyni tego świata wymyśliła oficjalny prequel wydarzeń, który najpierw został wydany w formie powieści, a potem Hollywood i reżyser prawie wszystkich poprzednich kinowych odsłon, zabrali się za adaptację. Warto podkreślić, że jest to hollywoodzka superprodukcja o budżecie 100 mln dolarów, która w większości była kręcona w... Polsce. Ściśle we Wrocławiu i okolicach.

Ballada ptaków i węży - zwiastun

Ballada ptaków i węży - opis fabuły

Oto Dziesiąte Głodowe Igrzyska. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy zdoła pokonać konkurentów. Tyle że fortuna nie bardzo mu sprzyja, bo otrzymuje poniżające zadanie. Zostaje mentorem Lucy Gray Baird, dziewczyny z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Ich losy będą od teraz nierozerwalnie ze sobą splecione – każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa się walka na śmierć i życie. Poza areną w Coriolanusie zaczyna budzić się współczucie dla skazanej na zgubę trybutki… Czy warto przestrzegać zasad, gdy liczy się tylko przetrwanie za wszelką cenę?

W głównych rolach występują Tom Blyth i Rachel Zegler. W obsadzie superprodukcji są także Peter Dinklage, Jason Schwartzman, Hunter Schafer i Viola Davis. Film wyreżyserował Francis Lawrence na podstawie scenariusza Michaela Lessliego oraz Michaela Arndta.

Film już na ekranach kin.