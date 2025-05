Czym jest fioletowa kula z Supermana? Widzieliśmy ją na pierwszym zdjęciu

fot. DC Studios

Teorie na temat fioletowej kuli były czasem proste, czasem szalone, a odpowiedź wydaje się prozaiczna. Według scoopera z zakulisową wiedzą, MyTimeToShineH, to jest tylko czarna dziura stworzona przez Lexa Luthora. Nie jest to więc atak ukrytego złoczyńcy w postaci Brainiaca czy innego czarnego charakteru, jak spekulowano, ale efekt działań głównego antagonisty. Nie znamy jednak szczegółów fabularnych powodów, dla których Lex Luthor to zrobił i w jakim celu. James Gunn, wybierając to zdjęcie do publikacji, doskonale wiedział, że będą teorie i spekulacje, a to nigdy nie jest nic złego.

Superman - opis fabuły

Człowiek ze stali próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Superman - zwiastun

Superman – co wiemy?

Film wyreżyserował James Gunn, który odpowiada także za scenariusz. Jest to pierwszy kinowy projekt w ramach nowego uniwersum DCU, poprzedzony jedynie serialem Koszmarne Komando, opowiadającym o mniej znanych postaciach świata DC.

W główne role wcielają się:

David Corenswet jako Superman/Clark Kent,

Rachel Brosnahan jako Lois Lane,

Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan oraz Alan Tudyk. Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w które się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

Premiera w lipcu 2025 roku.