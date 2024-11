Ballady morderców: wzbogacona reedycja zbioru fantastyki i grozy nadchodzi

Trzeciego grudnia nakładem krakowskiego Wydawnictwa IX ukaże się wznowienie debiutanckiego zbioru opowiadań naszego współpracownika, Mariusza Wojteczka. Ballady morderców to zbiór zawierający opowiadania z pogranicza grozy i fantastyki. To wydanie będzie wzbogacone o dwa nowe opowiadania.

Pierwsza część zbioru opiera się na reinterpretacjach literackich utworów z kultowej płyty Nicka Cave’a Murder Ballads, a część druga to zbiór wczesnych opowiadań z konwencji fantastyki i grozy, uzupełnione o dwa nowe, premierowe opowiadania, inspirowane prozą Stephena Kinga.

Mariusz Wojteczek to miłośnik popkultury i dobrej muzyki, nałogowy zbieracz książek, komiksów i płyt. Wydał autorskie zbiory opowiadań: Ballady morderców (Polska: Phantom Books 2018, Czechy: GlodenDog 2024) i Dreszcze (Wydawnictwo IX 2021) oraz powieść Ćmy i ludzie (Wydawnictwo IX 2022).

„Ballady morderców” to w pewnym sensie Wojteczkowe poszukiwania własnej drogi, własnego literackiego stylu, żonglowanie gatunkami. Opowiadaniom z części pierwszej zdecydowanie bliżej do literatury pięknej (np. „Kochane stworzenie”, „Bar mleczny”, „Życzliwość obcych”), choć niektóre ocierają się o fantastykę (np. „Klątwa”, „Śmierć nie jest końcem”, „Już nigdy nie spadnie tu deszcz”). Za to część druga zbioru, notabene o wiele treściwsza, jest już naprawdę mocno w niej osadzona (np. „Piwniczne drzwi”, „Liczba początku i końca”, „Dziura w ścianie”).

Ci, którzy czytali pierwsze wydanie „Ballad…”, być może zastanawiali się, w którą stronę szala ostatecznie się przechyli, ale dziś po ukazaniu się „Dreszczy” oraz „Ciem i ludzi” wiemy, że Mariusz nie zrezygnował z żadnej z tych dróg. Wypracował kompromis i tym charakteryzuje się jego twórczość. Styl ten Wojciech Gunia oddał niezwykle trafnie słowami: „Gdyby Marek Hłasko zechciał napisać horror, to właśnie tak mógłby on wyglądać”.