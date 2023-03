Ballerina - scenarzyści o roli Johna Wicka. Tylko cameo czy coś więcej?

fot. materiały prasowe

Ballerina rozgrywa się w uniwersum Johna Wicka, więc nic dziwnego, że wielu fanów zastanawia się, jak długie będzie cameo Keanu Reevesa. Scenarzyści w rozmowie z portalem Collider postanowili rzucić trochę światła na tę kwestię. Emerald Fennell zdradziła, jak długo aktor był na planie, za to Shay Hatten dodał, czego możemy spodziewać się po jego roli. Zobaczcie sami.

Ballerina - Ana de Armas o poświęceniu do roli w filmie i współpracy z Keanu Reevesem

Ballerina - jaka będzie rola Johna Wicka?

Emerald Fennell wyjawiła, że Keanu Reeves był na planie filmowym Balleriny "około tygodnia", za to Lance Reddick, który powróci jako Charon, był obecny podczas zdjęć tylko jeden dzień. Powiedziała też, że dodali Johna Wicka "w ostatniej chwili".

Choć ta wypowiedź rzeczywiście wskazywałaby tylko na krótkie cameo, to współscenarzysta Shay Hatten dodał, że rola Johna Wicka będzie czymś więcej:

[...] Jest prawdziwą postacią, a nie jakimś jednoczęściowym cameo. Jest... Cóż, nie mogę zdradzić za wiele, ale jego rola to coś, co moim zdaniem naprawdę podekscytuje widzów. To jest naprawdę fajne, bo powodem, dla którego akcja rozgrywa się pomiędzy trzecią a czwartą częścią jest to, że jest to ciekawy czas dla Johna Wicka; był zestrzelony z dachu, jest na serio pokiereszowany i dochodzi do siebie w piwnicy Bowery King.

Scenarzysta dodał, że na początku 4. filmu John Wick jest już wyleczony, więc chcieli pokazać, jak do tego doszło w tak krótkim czasie. Stwierdził też, że dla wielu osób mógł to być brakujący element układanki we franczyzie.

Ballerina - co wiemy o filmie?

Ballerina rozgrywa się pomiędzy filmami John Wick 3: Parabellum i John Wick 4. Produkcja skupi się na nowej bohaterce, Rooney. Młoda zabójczyni będzie chciała zemścić się na ludziach, którzy zabili jej rodzinę. Postać zagra Ana De Armas, znana z Blondynki, Na noże i Nie czas umierać.