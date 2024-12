Najlepsze filmy animowane ostatnich lat. Spider-Man już nie króluje - mamy nowe perełki

fot. materiały prasowe

Okres świąteczny to czas pełen magii nie tylko ze względu na moc prezentów i karpia na stole. W końcu to moment największych podsumowań, a zatem rozrachunku z gorącymi hitami oraz niechlubnymi grzeszkami przemysłu rozrywkowego. Tym razem przyjrzymy się bliżej animowanym treściom, które gromadziły przed wielkie i małe ekrany zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych, dojrzalszych widzów. Pod lupą znalazły się ostatnie lata popkultury, które dostarczyły fanom kreskówkowego świata masę emocji.

To, czy dana produkcja znalazła się na liście najlepszych filmów animowanych ostatniego czasu, zależało wyłącznie od krytycznego oka największych specjalistów. Decydentami byli zatem krytycy filmowi, których przychylne opinie i szorstkie uwagi gromadził przez lata portal Rotten Tomatoes. Serwis internetowy skupia się na zbieraniu recenzji ekspertów, w tym dziennikarzy filmowych, a następnie tworzy na ich podstawie tematyczne zestawienia.

W przedstawianym rankingu doszło do sporych roszad – uwielbiany Spider-Man musiał ustąpić miejsca nowym, wyjątkowym animacjom. Wśród nich znalazły się zarówno filmy, które zdążyli już pokochać widzowie na całym świecie, jak i produkcje dopiero zbliżające się do premiery w Polsce. Na razie wyczekujemy ich debiutu, ale eksperci podzielili się już oceną. Zapraszamy Was zatem do prześledzenia listy największych, animowanych perełek.

Najlepsze filmy animowane ostatnich lat (miejsce 50. - 26.)

Najlepsze filmy animowane ostatnich lat (miejsce 25. - 1.)

Początek rankingu, jak zawsze został zarezerwowany dla tytułów, które uzyskały co najmniej 75% pozytywnych opinii oraz przynajmniej pięć recenzji od czołowych krytyków. Jest to osobna kategoria, stąd też w galerii zauważyć można nagły przeskok procentowy świadczący o przejściu z najlepiej ocenianych filmów do pozostałych produkcji.