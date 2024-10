Ballerina miała większe problemy niż informowano. Twórca Johna Wicka uratował film

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Kiedy studio Lionsgate ogłosiło opóźnienie filmu Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka, tłumaczono to koniecznością dokręcenia większej liczby scen akcji, zgodnych z poziomem serii John Wick. Współtwórca franczyzy, Chad Stahelski, miał wziąć w tym udział. Jak jednak podaje portal The Wrap, oficjalne ogłoszenie było tylko dyplomatyczne – prawdziwy problem był znacznie poważniejszy.

Problemy filmu Ballerina

Trzy niezależne źródła twierdzą, że Chad Stahelski musiał osobiście stanąć za kamerą podczas dokrętek, które trwały od dwóch do trzech miesięcy. Według tych informacji, nakręcił od nowa większość filmu. Powodem było to, że wersja reżysera Lena Wisemana (Szklana Pułapka 4) nie przypadła do gustu producentom Lionsgate i nie została zaakceptowana przez twórcę serii. Wiseman nie uczestniczył w dokrętkach i nie był obecny na planie.

Ponieważ Chad Stahelski został zmuszony do „ratowania” Balleriny, prace nad jego nowym projektem – Nieśmiertelnym – zostały ponownie opóźnione. Zdjęcia do tego filmu mają rozpocząć się w 2025 roku.

Zobacz także:

– Oczywiście, że Chad musiał posprzątać czyiś bałagan. Pamiętaj, ten film to zasadniczo John Wick 3,5. Historia rozgrywa się przed Johnem Wickiem 4 oraz tuż po tych wydarzeniach. Nie mogą sobie pozwolić na klapę czegoś blisko związanego z serią Johna Wicka – powiedział informator portalu.

Nikt oficjalnie nie potwierdził ani nie zdementował tych doniesień. Premiera filmu planowana jest na 2025 rok.