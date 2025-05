Ballerina – walka w kuchni w nowym klipie. Ile osób zginie z rąk bohaterki?

fot. materiały prasowe

Reklama

Ana de Armas już jest na trasie promocyjnej widowiska Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka. W rozmowie z ComicBook.com została zapytana o to, czy zna liczbę przeciwników, których jej postać zabija na ekranie. Aktorka nie jest pewna, czy to na pewno kompletne dane, ale podczas produkcji padła liczba 106 osób.

Ballerina – klip z walką w kuchni

Do sieci trafił pierwszy klip z filmu akcji, w którym widzimy bohaterkę w kuchni w niemieckojęzycznej miejscowości. Tam trafia na przeciwniczkę, która ją atakuje. W ruch idą między innymi talerze! Zobaczcie sami.

ROZWIŃ ▼

Ballerina – fabuła

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty, zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca oraz zabijania. Jako dorosła kobieta – profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i niedopartym uroku – Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka, gdzie odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka – premiera w kinach odbędzie się 6 czerwca 2025 roku.