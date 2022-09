Jak Balrog pojawi się we Władcy Pierścieni? Trop może być w 2. odcinku serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Amazon Prime Video

Zwiastuny potwierdziły, że Balrog pojawi się w serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, ale na ten moment oficjalnie nie wiadomo, jak do tego dojdzie. Jak zauważa portal screenrant.com w 2. odcinku jest trop, sugerujący jak do tego może dojść. Co więcej sądzą, że może to być Zguba Durina, czyli dokładnie ten sam Balrog, z którym Gandalf bił się w filmie Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia.

Władca Pierścieni - Balrog w serialu

Dziennikarz zwraca uwagę, że chodzi o scenę kolacji w Khazad-Dum, podczas której Elrond rozmawia z Durinem oraz jego żoną Disą. Tam też kobieta opowiadała Elrondowi o tym, jak poznała się z Durinem podczas badania rezonansu góry, czyli śpiewania do niej. To też daje krasnoludom do zrozumienia, gdzie kopać, a w którym miejscu pozostawić górę nienaruszoną. Według spekulacji i teorii to ostatnie zdanie może właśnie mieć związek z Balrogiem, który - jak wiemy, leży głęboko w kopalniach Morii. Być może właśnie w taki sposób zostanie on przebudzony w serialu i stąd się w nim pojawi.

Według informacji o Śródziemiu Balrog był aktywny podczas Pierwszej Ery, a po wojnie ukrył się pod Khazad-Dum. Został on przebudzony w Trzeciej Erze przez krasnoludów prowadzących wykopaliska mithrilu. To właśnie wówczas znany nam Balrog zabił Durina VI i tak zdobył miano Zguby Durina. Dziennikarz zwraca uwagę, że brak jest informacji o obecności Balroga w Drugiej Erze, więc to nie oznacza, że jego aktywności wówczas nie było.

Cała teoria polega na tym, że wiele rzeczy w dialogach nie pada przypadkowo, więc cała opowieść o śpiewie Disy może mieć właśnie takie fabularne znaczenie. Oczywiście to też nie oznacza, że to na pewno Zguba Durina, bo może być to zupełnie inny Balrog, a z historii stworzonych przez Tolkiena wiemy, że było ich więcej.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera każdego nowego odcinka w piątki o 6:00. Pewnie w nadchodzących tygodniach zobaczymy, czy teoria screenrantu sprawdzi się i Balrog ma związek z tym, co powiedziała Disa.

