Dark Horse Comics kończy współpracę z Neilem Gaimanem. Komiks Anansi Boys anulowany

W połowie stycznia 2025 roku pojawiły się nowe oskarżenia wystosowane w kierunku Neila Gaimana, uznanego autora wielu komiksów, opowiadań oraz książek, którego dzieła od lat są adaptowane do świata telewizji. Chociaż pisarz wypiera się czynów, o które go oskarżono, to współpracujące z nim wydawnictwo postanowiło podjąć decyzję odnośnie przyszłości.

Oskarżenia w stronę Neila Gaimana

Dark Horse Comics kończy współpracę z Neilem Gaimanem

Dark Horse Comics, z którym Gaiman współpracował od lat, postanowiło zakończyć współpracę z kontrowersyjnym obecnie autorem. Powiadomiono o tym za pośrednictwem X (wcześniej Twitter):

Dark Horse z powagą przyjmuje oskarżenia skierowane w stronę Neila Gaimana. W związku z tym nie będziemy dłużej publikować jego prac. Potwierdzamy też, że seria komiksowa Anansi Boys została anulowana.

Amazon miał wyprodukować aktorską adaptację Anansi Boys i wszystko wskazuje na to, że produkcja na razie nie jest zagrożona anulowaniem. Czas pokaże, jaki los czeka Sandmana. Premiera 2. sezonu dopiero przed nami, ale wiele wskazuje na to, że Netflix może sobie odpuścić produkowanie trzeciej serii.

Neil Gaiman odpowiada na oskarżenia

