Banksy - znamy prawdziwe imię artysty? Odnaleziono archiwalne nagranie

Kim jest Banksy i jak brzmi jego prawdziwe imię i nazwisko? Próba znalezienia odpowiedzi na te pytania od dawna spędza sen z powiek fanów jednego z najbardziej znanych artystów streetartowych. To on rozsławił na całym świecie dobre imię sztuki ulicznej, w niezwykle oryginalny sposób łącząc ze sobą graffiti i charakterystyczną technikę szablonową. Jego prace, często humorystycznie opisujące rzeczywistość społeczno-polityczną, pojawiają się w przeróżnych zakątkach globu.

Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy krok bliżej poznania prawdziwej tożsamości Banksy'ego. BBC poinformowało bowiem, że odnaleziony został archiwalny wywiad z artystą, który w 2003 roku przeprowadził dziennikarz artystyczny stacji Nigel Wrench. Sam tajemniczy, mający wówczas ok. 20 lat mężczyzna był dopiero wschodzącą gwiazdą street artu; fragmenty rozmów z nim miały trafić do serii podcastów "The Banksy Story" - sęk w tym, że w ostatecznej wersji zostały przemontowane i okrojone.

Wrench postanowił jednak po 20 latach wrócić do nagrania, odkrywając, że zawiera ono wiele nieujawnionych wcześniej informacji. Najważniejsza z nich związana jest z imieniem artysty. I tak dziennikarz pyta o to, czy powinien zwracać się do niego jako "Robert Banks", na co jego rozmówca odpowiada: "To Robbie".

Banksy - przykładowe prace i ich znaczenie

"Pulp Fiction" Banksy (2002) - Mural przedstawia postacie grane przez Samuela L. Jacksona i Johna Travoltę w filmie Pulp Fiction z 1994 roku, z ich bronią zastąpioną bananami.

Banksy to Robert Gunningham?

W 2008 roku "The Daily Mail" przeprowadziło szeroko zakrojone śledztwo w sprawie tożsamości Banksy'ego, docierając do jego kolegów i koleżanek ze szkoły. W wyniku dochodzenia stwierdzono, że artysta to w rzeczywistości urodzony w 1974 roku w miejscowości Yate Robin Gunningham, który później zaczął korzystać z nazwiska Banks, z czasem dochodząc do słynnego przydomka "Banksy".

Swego czasu popularna była teoria, według której artystą miał być Robert Del Naja, współzałożyciel cenionego na całym świecie triphopowego zespołu Massive Attack - on także urodził się w brytyjskim Bristolu i w młodości zajmował się graffiti.

Już wkrótce ostatecznie poznamy prawdziwe imię i nazwisko artysty?

Nie jest wykluczone, że kwestia prawdziwego imienia i nazwiska Banksy'ego już niebawem zostanie ostatecznie rozstrzygnięta. W październiku gazeta "The Sunday Times" donosiła, że artysta może być zmuszony do wyjawienia swojej tożsamości w wytoczonym mu przed brytyjskim sądem procesie o zniesławienie - prowadzący rozprawę chce stwierdzić, czy to właśnie Gunningham stoi za słynnymi pracami streetartowymi.