Sentinels of the Multiverse: nadchodzi karcianka dla fanów komiksów superbohaterskich

Sentinels of the Multiverse to kooperacyjna gra karciana osadzona w świecie komiksów, w której gracze kontrolując bohaterów komiksów wykorzystują ich moce, zdolności i spryt aby pokonać Łotrów w pełnym niebezpieczeństw Środowisku i uratować świat. Gra jest w pełni kooperacyjna, zatem Łotr i Środowisko nie są zarządzani przez konkretnego gracza, lecz kontrolowani przy pomocy poleceń na kartach.

Do dyspozycji graczy jest dwunastu superbohaterów, każdy z unikalną talią i specyfiką gry. Zmierzą się z sześcioma Łotrami o zróżnicowanej trudności w sześciu różnych środowiskach. Całość utrzymana jest w spójnej, klasycznej komiksowej i superbohaterskiej stylistyce.

Chociaż gra jest przeznaczona dla 3-5 graczy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by mogło w nią grać mniej osób - wystarczy kontrolować więcej niż jedną postać. Przy dynamicznej rozgrywce i prostych zasadach nie jest to żaden problem.

Premiera Sentinels of the Multiverse została zaplanowana na 5 grudnia. Grę wyda Portal Games. Polska edycja to edycja definitywna, czyli nie tylko najbardziej grywalna zawartość, ale też świetny, uporządkowany zestaw, który minimalizuje czas potrzebny na przygotowanie rozgrywki.

Sentinels of the Multiverse - wygląd gry