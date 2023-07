Barbenheimer - prognozy na drugi weekend w box office. Oszacowano spadki; Barbie już w TOP10 2023 roku

Warner Bros./Universal

Rozpędzony na boxoffice'owej autostradzie Barbenheimer powoli szykuje się do wrzucenia wyższego biegu. Do sieci trafiły już pierwsze prognozy na drugi weekend obecności Barbie i Oppenheimera w kinach. Zanim jednak do nich przejdziemy, czas zdać pełny raport poniedziałkowy. Oba filmy nawet po swoim otwarciu radzą sobie bowiem znacznie lepiej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

Produkcja Grety Gerwig dwa dni temu do swojego stanu posiadania dołożyła 26,1 mln USD z USA i Kanady i fantastyczne 32 mln USD z 69 innych krajów. Razem na jej koncie w chwili obecnej znajduje się 414,4 mln USD (188,1 mln USD z rynku północnoamerykańskiego i 226,3 mln USD z pozostałych państw). Już we wtorek Barbie awansowała do tegorocznego TOP10 w skali globalnej; choć na oficjalne rezultaty musimy jeszcze kilka godzin poczekać, analitycy spodziewają się imponujących kwot - wszystko przez to, że w Stanach Zjednoczonych wiele kin we wtorki oferuje bilety po promocyjnej cenie.

Znakomite tempo trzyma także Oppenheimer. Dzieło Christophera Nolana w poniedziałek zebrało 12,6 mln USD w USA i Kanadzie oraz 16,2 mln USD w 78 różnych państwach na całym świecie. Łączne wpływy to aktualnie 209,3 mln USD (95,1 mln USD w Ameryce Północnej i 114,2 mln USD z innych krajów).

Box Office - TOP20 w skali globalnej w 2023 roku (stan na 24.07 po otwarciu Barbie i Oppenheimera)

20. Oppenheimer - 209,3 mln USD

Teraz serwis Deadline prognozuje, że w swój drugi weekend w kinach USA i Kanady Barbie wygeneruje wpływy rzędu 72 mln USD (spadek w wysokości 55%), natomiast Oppenheimer - 35 mln USD (56-procentowy spadek). Oba filmy w boxoffice'owej walce prawdopodobnie pokonają jednak Nawiedzony dwór, który ma zebrać ok. 30 mln USD, choć w innych szacunkach pojawia się w jego przypadku kwota 20-25 mln USD.

Analitycy dodają na koniec, że prognozowanie wyników Barbenheimera w box office jest zadaniem karkołomnym, co najlepiej uświadomił nam jego weekend otwarcia. Przypomnijmy, że i Barbie, i Oppenheimer uzyskały wpływy niemal dwukrotnie lepsze od tych, które przewidywali znawcy branży.