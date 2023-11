Barbenheimer staje się faktem - powstanie film o lalce, próbującej zniszczyć ludzkość za pomocą bomby atomowej

FULL MOON FEATURES

To oficjalne: powstanie film Barbenheimer. Będzie to niskobudżetowa komedia, opowiadająca o lalce naukowczyni, która próbuje zniszczyć ludzkość za pomocą bomby atomowej. Co wiemy o intrygującym projekcie?

Barbenheimer to próba zarobienia na Barbie i Oppenheimerze?

Wiele osób uznałoby, że to bezwstydna próba zarobienia na sukcesie Barbie i Oppenheimera. "Barbenheimer" to w końcu nazwa, jaką określano fenomen chodzenia do kina na podwójny seans tychże filmów. I słusznie, bo sam Charles B, ikona kina klasy B i autor wielu niskobudżetowych horrorów, przyznał im rację:

To stuprocentowa prawda. Ale także okazja do dobrej zabawy poprzez dziwaczne połączenie tych dwóch filmów, klimatu Barbie z mrokiem Oppenheimera. Zmiksowane razem tworzą grunt pod solidną dawkę czarnego humoru.

Barbenheimer - co wiemy o intrygującym projekcie?

Barbenheimer opowie o losach Dr. Bambi J Barbenheimer, genialnej naukowyczni żyjącej w Dolltopii, świecie niekończącego się lata i imprez na plaży, a także jej chłopaka, Twinka Dollmana. Sielanka nie trwa jednak za długo, ponieważ główna bohaterka, oburzona tym, jak dzieci traktują lalki, wyrusza do prawdziwego świata, by się z nimi skonfrontować. Gdy na miejscu zastaje człowieczeństwo w najgorszym wydaniu, postanawia raz na zawsze pozbyć się problemu - którym są dla niej ludzie - i zbudować bombę atomową. Jak podsumowuje opis:

Wyglądają wspaniale i mają świetne nastawienie! Och, a teraz także bombę!