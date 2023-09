Mission: Impossible 7 pokonane przez Barbenheimer. Reżyser komentuje

materiały prasowe

Gdy rozpoczął Barbenheimer, czyli kinowe wydarzenie związane z filmami Barbie i Oppenheimer. To był taki fenomen, że przez to Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 zostało zmiażdżone w box office. Zainteresowanie od razu spadło i efektem tego jest przeciętny wynik w box office. Zebrano w skali globalnej kwotę 560,2 mln dolarów przy budżecie 292 mln dolarów, więc niestety film przyniósł straty. O tę sytuację przegranej w walce z Barbenheimer został zapytany reżyser widowiska Christopher McQuarrie.

Mission: Impossible 7 - komentarz reżysera

Christopher McQuarrie gościł w podcaście Empire Spoiler Specials, w którym ten temat był poruszony. Filmowiec nie ma za złe konkurentom, a wręcz jest wniebowzięty, bo ludzie wrócili do kin po pandemii.

- Nie mógłbym być bardziej radosny. Mówiliśmy szczerze, gdy poszliśmy i kupiliśmy bilety na te filmy. Mówiłem poważnie w moim ostatnim poście na Twitterze, gdy napisałem: Go Ping or go home. Nie mógłbym być bardziej podekscytoway sukcesem Margot, która jest niezwykłym talentem i mega gwiazdą. Cieszę się, że ten film potwierdza tę cechę Margot jako mega gwiazdy. Mam nadzieję, że zostaną z tego wyciągnięte dobre wnioski. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany sukcesami Grety i Chrisa Nolana.

Dalej podkreśla niesamowitość sukcesu Oppenheimera, który jego zdaniem jest zasługą wyjątkowego marketingu. Sam nie może uwierzyc, że 3-godzinny dramat z wysoką kategorią wiekową tak dobrze sę sprzedał.

- Wygrał. Zrobił to jak Babe Ruth i wygrał. Niech go Bóg błogosławi. Gratulacje, To fantastyczne. To triumf oryginalnych filmów. Triumf filmów, które nie są sequelami. A w przypadku Oppenheimera to dramat. Kiedyś filmy takie właśnie były, bo z Tomem ciągle rozmawiamy i mówimy: ważna jest jakość.

Barbie jest najbardziej kasowym filmem roku z wynikiem 1 mld 383,9 mln dolarów. Oppenheimer natomiast ma 853,2 mln dolarów.