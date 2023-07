Barbie - Greta Gerwig wyjaśnia zakończenie. To coś więcej niż żart

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Greta Gerwig, reżyserka i współscenarzystka Barbie, wyjaśniła zakończenie filmu. Okazuje się, że nie miało być tylko zabawnym akcentem. Zobaczcie sami.

Przypominamy, że główna bohaterka postanowiła ostatecznie zamieszkać w świecie ludzi. W finałowej scenie - już jako Barbara Handler, nie Barbie - odwiedza nową ważną osobę w swoim życiu, którą okazuje się ginekolog.

Greta Gerwig w rozmowie z USA Today wyjaśniła, że miał to być pozytywny przekaz dla młodych dziewcząt, które często wstydzą się swojego ciała. Sama do nich należała.

Ważne było dla mnie, by wszystko było co najmniej dwupoziomowe. Chciałam zakończyć mocnym żartem, ale jednocześnie ten finał był dla mnie bardzo emocjonalny. Gdy byłam nastolatką, wstydziłam się własnego ciała. Nie ma słów, które opisałyby wstyd, który wtedy czułam. Miałam wrażenie, że wszystko musi być ukryte.

Zobaczenie, z tym jej wielkim uśmiechem, mówiącą o tej wizycie z takim szczęściem i radością... Pomyślałam, że jeśli mogę dać dziewczynom poczucie, że Barbie też to robi, to będzie to zarówno zabawne, jak i wzruszające. [...]