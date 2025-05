Zwiastun thrillera, który pokaże, że Szczęki się myliły: to nie rekinów powinniśmy się bać

Fot. Materiały prasowe

IFC Films opublikowało pierwszy zwiastun thrillera Niebezpieczne zwierzęta. Fabuła opowiada o surferce, która zostaje porwana przez seryjnego mordercę. Mężczyzna wykorzystuje rekiny, by pozbywać się swoich ofiar. Główna bohaterka będzie musiała znaleźć sposób, by wydostać się z jego łodzi, zanim i jej ciało zrzuci do oceanu.

Szczęki się myliły: to nie rekinów powinniśmy się bać

Reżyser Sean Byrne w rozmowie z portalem Bloody Disgusting powiedział, że „rekin nie jest bezwzględnym zabójcą” i Szczęki, choć są wybitnym filmem, w pewnym sensie wyrządziły krzywdę temu zwierzęciu, które raczej nie atakuje ludzi samo z siebie. Dlatego wraz ze scenarzystą, Nickiem Lepardem, postanowili trzymać się bliżej prawdy. W ich filmie złoczyńcą nie jest rekin, a charyzmatyczny i niebezpieczny człowiek.

O ile wiem, żona Nicka jest biologiem morskim. Naprawdę chcieli sprostować to przekonanie i pokazać, że rekiny zwykle się tak nie zachowują. To człowiek jest prawdziwym potworem i nawet jatka w filmie z rekinem w roli głównej jest dziełem człowieka.

Niebezpieczne zwierzęta: zwiastun

Niebezpieczne zwierzęta: reżyseria, obsada, data premiery

Reżyserem thrillera jest Sean Byrne, który pracował nad The Loved Ones czy Cukierki diabła. Za scenariusz odpowiada Nick Lepard.

Złoczyńcę gra Jai Courtney, którego możecie znać z Legionu samobójców. W filmie DC wcielał się w Kapitana Boomeranga. Poza tym ma na koncie takie produkcje jak Świt Ameryki, Niezgodna i Terminator: Genisys. W główną bohaterkę wcieli się Hassie Harrison. Aktorka wystąpiła w popularnym serialu Yellowstone jako Laramie.

Kiedy odbędzie się premiera filmu Niebezpieczne zwierzęta? Produkcja zadebiutuje w polskich kinach 11 lipca 2025 roku.

