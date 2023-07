Barbie - zapomnijcie o Arielce. John Cena to najbardziej urocza syrenka [ZDJĘCIA]

Fot. Materiały prasowe

Barbie zbliża się wielkimi krokami do oficjalnego dnia premiery. I choć obdarowano nas stosem materiałów promujących, bohater Johna Ceny pozostawał owiany tajemnicą. Zdradzono, że zagra podwodnego króla Kena, ale dopiero teraz, wiemy jak syren będzie wyglądał. Jedno jest pewne - warto było czekać na tę kreację.

John Cena – syren Ken

W zakulisowym wideo, które trafiło na kanał na YouTube iHollywoodTV™, John Cena opowiedział, co myśli o filmie Barbie. Aktor przyznał, że był zachwycony projektem i według niego produkcja ma szansę wywołać dyskusję u widzów.

Barbie z pewnością spodoba się wszystkim odbiorcom. Jednak publiczność może wrócić z mieszanką opinii. Według mnie to jest najwspanialsza forma rozrywki. Kiedy nie ma się tylko jednego uniwersalnego odczucia na temat projektu, to nie znaczy, że jest zły. Ludzie mogą wdać się w ognistą debatę na temat czegoś, co jest dobre. Mnie osobiście podoba się ta wszechstronność. Poza tym film zachwyca wizualnie.

Największym smaczkiem wystąpienia aktora w promocyjnym klipie był jego wygląd. John Cena pokazał się jako syren Ken. Rzućcie okiem na jego piękne, blond fale.

Barbie - John Cena

Barbie - premiera 21 lipca w kinach.