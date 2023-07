Barbie – studio odpowiada na zarzuty Wietnamu. Kontrowersyjna mapa to tylko „bazgroły”?

fot. Warner Bros. Pictures

Po kolejnych materiałach promujących Barbie studio Warner Bros. musiało wystosować odpowiednie oświadczenie. Wszystko za sprawą spornego rysunku, uznanego przez wietnamskich strażników kina za mapę z „linią dziewięciu kresek”. Reprezentuje ona roszczenia terytorialne Chin na Morzu Południowochińskim, tym samym naruszając suwerenność Wietnamu. Przedstawiony w jednym ze zwiastunów rysunek posiada tylko osiem linii, odchodząc zatem od kształtu dyktowanego przez rzeczywiste mapy świata.

Barbie - odpowiedź Warner Bros.

Scena z gwiazdami Margot Robbie i Kate McKinnon nie obeszła się bez echa. Po zakazaniu dystrybucji Barbie w Wietnamie na świecie rozgorzała dyskusja, która zmusiła twórców do zabrania głosu. Na zarzuty odpowiedział rzecznik Warner Bros. Film Group, tłumacząc:

Mapa to dziecięcy rysunek wykonany kredkami. Bazgroły przedstawiają wymyśloną podróż lalki z Krainy Barbie do „prawdziwego świata”. Nie miało to na celu złożenia jakiegokolwiek oświadczenia.

Barbie, grana przez Margot Robbie, stoi w obliczu kryzysu egzystencjalnego. Szukając pomocy, otrzymuje radę od innej lalki (w tej roli McKinnon), która stwierdza, że powinna ona wyruszyć w podróż samopoznania. Podarunkiem jest mapa do „prawdziwego świata”, wykonana z dziecinną prostotą przez inną lalkę. Uznana przez wielu za „linię dziewięciu kresek”, jest według twórców mapą z liniami podróży, czyli znanymi w popkulturze seryjnymi kreskami, których często używa się w animacjach i rysunkach dla dzieci, aby przedstawić, jaką drogę postać przebyła. Mapa zawiera również strzałki, delfiny i łodzie. Według źródeł rysunek w Barbie to droga lalki do oświecenia. Zerknijcie na nią sami.

fot. Warner Bros.

Barbie pojawi się w kinach 21 lipca.