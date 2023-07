Barbie - film zakazany w Wietnamie. Margot Robbie skrępowana reakcją fanów

fot. Warner Bros.

Barbie to nadchodząca hollywoodzka produkcja, którą wyreżyserowała Greta Gerwig. Jest to głośny tytuł na liście premier 2023 roku, wzbudzający na przemian zachwyt i kontrowersje. Nie wszystkie jednak kraje wyczekują dnia pierwszego pokazu, a wszystko przez nieakceptowane treści zawarte w filmie. Przykładem jest Wietnam, w którym to zakazano szerokiej dystrybucji Barbie.

Wietnamskie władze postanowiły zablokować możliwość komercyjnych seansów przez scenę przedstawiającą mapę z "linią dziewięciu kresek". Reprezentuje ona roszczenia terytorialne Chin na Morzu Południowochińskim, które według Wietnamu naruszają jego suwerenność. Decyzja została podjęta przez National Film Evaluation Council, czyli organ, który już wcześniej zakazywał dystrybucji m.in. O Yeti!.

Barbie – ocena w Wielkiej Brytanii

Nadchodząca produkcja o hitowych lalkach otrzymała kategorię wiekową w kolejnym kraju. Wielka Brytania przyznała Barbie ocenę 12A, co oznacza, że dzieci poniżej 12 roku życia mogą oglądać film tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Za przyznaniem danej oceny stoją: „ostry język”, „umiarkowane insynuacje” oraz „niebezpieczne zachowanie”. Ostatnia kwestia najbardziej widoczna jest w scenie, w której „dziecko topi włosy lalki za pomocą zapalniczki”. Ponadto wliczają się w to „komiczne sceny walki”, w tym „ciosy, kopnięcia, uderzenia głową i użycie improwizowanej broni” oraz „sporadyczne werbalne odniesienia do śmierci i zdrowia psychicznego”.

Scena z zapowiedzi - w której Barbie uderza mężczyznę po tym, jak ten dotknął jej pośladków - jest również wyróżniona jako „przemoc seksualna i zagrożenie seksualne”. Jeśli chodzi o język, większość wypowiedzi w filmie uznano za łagodne. Jednak pojawiają się również wulgaryzmy, a także określenie „sugar daddies”.

Margot Robbie w krępującej scenie

W wywiadzie dla Rolling Stone reżyserka Greta Gerwig opowiedziała o sytuacji, która wydarzyła się na planie filmu, kiedy to Margot Robbie poczuła silny dyskomfort. Niektórzy goście sprawili swoim nastawianiem, że główna gwiazda produkcji czuła się niekomfortowo. Wszystko dlatego, że przypadkowi ludzie wchodzili w interakcje z jej partnerem z planu, Ryanem Goslingiem, natomiast jej osobę całkowicie pomijali.

Gerwig miała na myśli sceny jazdy na rolkach w Venice Beach. Zdjęcia z planu, przedstawiające Robbie i Goslinga w neonowych strojach eksplodowały w mediach społecznościowych zeszłego lata.

Ludzie przechodzili obok Ryana, przybijali mu piątkę i mówili: „Super Ryan, świetnie wyglądasz!”. I tak naprawdę nie odzywali się w ogóle do Margot. Po prostu na nią patrzyli. To było surrealistyczne. W tym momencie czuła się skrępowana. Jako reżyserka chciałam ją chronić. Ale wiedziałam też, że scena, którą kręciliśmy, musiała być momentem, w której czuła się obnażona. Była odsłonięta, zarówno jako celebrytka, jak i dama.

Reżyserka wyznała w innym wywiadzie, że odmówiła użycia CGI do stworzenia stóp Barbie. Mowa o scenie, gdzie Robbie ukazuje się w butach na ogromnym obcasie, przy której sugerowano, że to nie są prawdziwe stopy aktorki. Niemniej jednak zarówno Robbie, jak i Greta potwierdziły, że nie posłużono się w tej scenie żadnymi efektami komputerowymi.

Barbie - 27 aktorów i kogo zagrają

Zobaczcie pełną obsadę filmu poniżej.

Margot Robbie - sławna odtwórczyni Harley Quinn zagra główną bohaterkę, czyli samą Barbie, która opuści Barbieland i przeniesie się do prawdziwego świata.

Barbie pojawi się w kinach 21 lipca.