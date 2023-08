Barbie bije kolejne rekordy box office. Oppenheimer nie zwalnia

Fot. Materiały prasowe

Barbie ponownie zajmuje pierwsze miejsce w box office w Ameryce Północnej, notując bardzo niskie spadki frekwencji. Tym razem zbiera 33,7 mln dolarów (razem ma 526,3 mln dolarów). W pozostałych krajach też radzi sobie wyśmienicie, nie tracąc na popularności i bijąc rekordy. W 25 krajach film jest na pierwszym miejscu notowań box office (w tym w Polsce) i w 21 krajach jest on największym hitem w historii Warner Bros. na tych rynkach (w tym w Polsce). Zbiera razem 45,1 mln dolarów z 75 krajów (razem 657,6 mln dolarów). Razem na koncie zebrano 1 mld 184 mln dolarów przy budżecie 125 mln dolarów. Jest to już drugi najbardziej dochodowy film w historii Warner Bros w skali globalnej. Pokonał takie hity jak Aquaman czy Władca Pierścieni. Jest to też najbardziej dochodowy film reżyserowany przez kobietę w historii kina.

Barbenheimer nadal trzyma się mocno, więc Oppenheimer także notuje niewielkie spadki frekwencji na poziomie zaledwie 35%. Tym razem w Ameryce Północnej zebrał 18,8 mln dolarów (razem ma 264,2 mln dolarów). Podobnie działa w reszcie świata, gdzie film osiąga spadek frekwencji w wysokości 43%. Tym razem zbiera 32 mln dolarów (razem ma 384,8 mln dolarów). Łącznie na koncie w skali globalnej ma 649 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Podium w Ameryce Północnej zamykają Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos z wynikiem 15,7 mln dolarów (łącznie ma 72,7 mln dolarów). Z 47 rynków na świecie zbiera 10,4 mln dolarów (razem 21,9 mln dolarów). Łącznie na koncie ma 94,7 mln dolarów przy budżecie 70 mln dolarów.

Meg 2: Głębia w Ameryce Północnej radzi sobie przeciętnie, osiągając 12,7 mln dolarów (razem ma 54,5 mln dolarów). O wiele lepiej radzi sobie na świecie, zbierając 43,7 mln dolarów (razem ma 202,8 mln dolarów). Łącznie na koncie ma 256,9 mln dolarów przy budżecie 130 mln dolarów.

Porażką okazała się nowość w postaci horroru Demeter: Przebudzenie zła, który w Ameryce Północnej zebrał 6,5 mln dolarów. Wyniki ze świata nie są znane. Budżet to 45 mln dolarów.