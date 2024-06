Baron Zemo wróci w MCU? Aktor jest pewny, że złoczyńca „nie jest martwy”

fot. Marvel Studios

Baron Zemo zadebiutował w MCU filmem Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, gdzie skłócił ze sobą Steve’a Rogersa i Tony'ego Starka, ujawniając szokującą prawdę o śmierci rodziców multimiliardera. Złoczyńca powrócił w serialu Falcon i Zimowy żołnierz, gdzie przez jakiś czas nawet pomagał tytułowym bohaterom. Wydawało się, że idealną produkcją do kolejnego powrotu tego antagonisty będzie Thunderbolts*, ale grający tę postać Daniel Brühl nie znalazł się w obsadzie filmu. Nieznane są plany Marvela na tego złoczyńcę, ale sam aktor wierzy, że jeszcze będzie miał okazję kolejny raz wcielić się w tę rolę.

Baron Zemo nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w MCU

W wywiadzie dla Screen Rant Brühl przyznał, że Baron Zemo nie jest martwy i jest gotowy na udział w kolejnej produkcji z MCU:

Dla mnie wszystko jest w porządku, mogę poczekać. [śmiech] Jestem bardzo cierpliwym człowiekiem. Tak naprawdę to nie, nie jestem, ale to zabawne, ponieważ w międzyczasie właśnie skończyłem pracę nad serialem zatytułowany The Franchise, który w rzeczywistości jest satyrą na uniwersum superbohaterów, więc fajnie było, że tak powiem, zmienić strony. Ale Marvel ma dużo poczucia humoru, więc prawdopodobnie uznają to za równie zabawne jak ja. A kto wie, moja postać nie jest martwa. Jestem pewien, że wrócę.

W tej chwili nie wiadomo, czy aktor będzie miał okazję wrócić do swojej roli jeszcze w piątej fazie uniwersum Marvela, czy też będzie musiał poczekać na kolejną. Jak podkreślił sam Daniel Brühl, Baron Zemo nadal jest w grze, więc może pojawić się w którejś z przyszłych produkcji Marvela.

